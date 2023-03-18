Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, інколи люди недооцінюють важливі новини, саме це сталось і в цьому випадку.

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Цю новину недооцінили

Михайло Шейтельман розповів, що відтоді як він почув від уповноваженої Росії з прав дітей Марії Львови-Бєлови про "всиновлення" дитини з Маріуполя, то одразу зрозумів, що ця людина прямо на камеру говорить про надзвичайно тяжкий злочин.

Ці люди зараз на камеру зафіксували злочин дуже масштабний, який доведений. Бо злочин у чому? Якщо ти взяв дитину, вкрав її та перевіз через кордон, по тяжкості злочину – це як міжнародний тероризм, у всіх паперах це все йде через кому: міжнародний тероризм, міжнародний трафік дітей,

– сказав Шейтельман.

Політтехнолог також зазначив, що в Росії відбувалась нарада у Путіна, тема якої був розподіл вкрадених дітей. Тоді перед російською пресою представниця структури, яка займається викраденням дітей заявила, що Владімір Путін особисто ухвалював рішення в яку область скільки викрадених дітей відправити.

Тобто він керує міжнародною організацією з торгівлі дітьми. Нікуди цього не подіти й нікуди це заховати,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

Окрім телевізійних доказів, політтехнолог зазначив, що Єльський університет провів дослідження, в якому було визначено 6 тисяч дітей, яких росіяни забрали від батьків до концтаборів на території Росії.

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За словами Шейтельмана, це ще один вагомий доказ, оскільки це навіть не покази свідків, а ціле наукове дослідження. Він додав, що інші злочини Путіна проти України та її громадян потрібно більш детально доводити.

Інші злочини потребують часу на розслідування

"Зараз приїхали слідчі, криміналісти з Франції й вони цим займаються. Тому наші суди засуджують цих людей один за одним. Там є очні та заочні вироки навіть серед тих, хто потрапив у полон", – сказав політтехнолог.

Він сказав, що, до прикладу, українці розуміють, що віддавав наказ скоювати злочини в Бучі віддавав Путін, але для міжнародного слідства повинні бути реальні докази, а розслідування може зайняти багато часу.

Михайло Шетельман також назвав приклад, коли російська ракета влучає в житловий будинок. У цьому випадку можна довести провину льотчика, який це зробив, але важко зібрати докази щодо причетності командувача російських ВПС або головнокомандувача.

Саме з цих причин, на думку Шейтельмана, затягується слідство по інших категоріях російських злочинів, а щодо викрадень дітей було найшвидше зібрати докази.

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