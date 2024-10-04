Місцева влада каже, що нібито летіли ракети. Тим часом росіяни у паніці знімали відео, як у їхніх містах лунали сирени, пише 24 Канал.

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Росіяни кажуть, що летіли Storm Shadow

У росЗМІ поширюють інформацію, що нібито на Орловську область летіли ракети типу Storm Shadow. Місцева влада стверджує, що буцімто усі цілі збила російська ППО.

Даних про постраждалих людей немає, про руйнування об'єктів – також.

Тим часом жителі області діляться кадрами, як містами лунає сирена, а на екранах телевізора висвітлюється попередження про ракетну небезпеку та рекомендації, як поводитися у таких ситуаціях.

В Орловській області оголошували ракетну небезпеку: дивіться відео

Росіян попередили про небезпеку: дивіться відео

Втім, не всім ці поради виявилися зрозумілими. Учні однієї зі шкіл скаржаться, що замість укриття їх вивели просто на вулицю.