Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що білоруси пошкодують за провокації. Про це він заявив під час візиту на автомобільний завод у Мінську, який саме оголосив страйк.

Він також додав, що влада ще здатна "терпіти" мирні протести, але не більше. Про гучну заяву Лукашенка передає видання Белта.

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За його словами, влада більше не вмовлятиме протестувальників. А силовики будуть відповідати на провокації, якщо вони будуть. Тим паче, "військова людина вам не пробачить, коли ви її б'єте в спину на автомобілі", наголосив він.

Я просив, до цих подій: не провокуйте їх. Вони будуть захищати свої родини, на які сьогодні йде тиск через соціальні мережі,

– зазначив Лукашенко.

"Сьогодні треба думати не айфоном-телефоном, а мізками. Думайте! Передайте всім, що ніхто нікого вмовляти не буде. Усе. Настав той рубіж. Якщо ви його переступите – бог з вами. Якщо ви вивалите на вулиці, ми перетерпимо. Якщо ви підете ломити – відповісте. Ось вам чоловіча розмова", – наголосив Лукашенко.

Крім цього, білоруський президент у своєму виступі спростував інформацію про нерухомість і гроші, які йому належать і переконав, що це були фейки. На це він відповів: "Знайдете – забирайте".

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