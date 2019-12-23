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      Ощадбанк планує закрити до 600 відділень у 2020 році

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      Ощадбанк планує масштабне закриття відділень / nashigroshi.online

      Ощадбанк оголосив плани на наступний рік: будуть закривати відділення по всій Україні. Клієнти від змін не постраждають.

      Державний Ощадбанк думає зменшити кількість своїх відділень по всій Україні. Голова наглядової ради банку Байба Айпін в інтерв'ю FinClub повідомила, що закрити планують 400-600 відділень.

      Читайте детальніше: На державний "Ощадбанк" очікують зміни: що вони передбачають

      Відомо, що наразі у Ощадбанку планують більше розвивати інтернет-банкінг.

      У нас зараз 2,4 тисяч відділень. За планом повинно залишитися близько 1,8-2 тисяч. При цьому ми акцентуємо на тому, що клієнтам по всій території України будуть доступні всі фінансові сервіси. Як це буде організовано — це інше питання,
      — повідомила Айпін.

      До речі, сьогодні Ощадбанк у третьому кварталі 2019 року уже закрив 16 своїх відділень.

      Які ще зміни чекають на Ощадбанк у 2020 році?З липня 2020 року державний "Ощадбанк" планують перевести до Єдиної системи гарантування вкладів – це означає, що банк платитиме внески, як і решта банків-учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Фотоновини Економіка України Ощадбанк Банки
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