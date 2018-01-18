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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Особам пенсійного віку без права на пенсію призначатимуть тимчасову соціальну допомогу

14:16, сьогодні 2394 Читать новость на русском
Хто не заробив на пенсію, отримуватиме соціальну допомогу
Хто не заробив на пенсію, отримуватиме соціальну допомогу

Непрацююча особа, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, має право на встановлення тимчасової державної соціальної допомоги.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 1098 від 27 грудня 2017 року.

Однак щоб отримувати тимчасову соціальну допомогу при досягненні пенсійного віку, слід мати не менше 15 років страхового стажу.

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При цьому соціальна допомога встановлена тимчасово – в період з 1 січня по 31 грудня 2020 року.

"Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуде право на призначення пенсії", – йдеться в повідомленні.

Теги: Новини України Новини політики Пенсіонери Пенсійна реформа
Джерело: 24 Канал
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