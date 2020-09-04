Отруєння Навального: НАТО проведе засідання
Сьогодні, 4 вересня, у Брюсселі пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні послів. Вони планують обговорити ситуацію навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомила речниця генсека НАТО Оана Лунгеску на своїй сторінці у твітері.
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Вона написала, що генсек НАТО Єнс Столтенберг виступить перед пресою після засідання щодо нападу з "Новачком" на Олексія Навального приблизно о 12.30. Тоді ж повідомлять деталі.
Подію транслюватимуть в прямому ефірі на сайті НАТО.
Що відомо про отруєння Навального та реакцію ЄС: головне
- 20 серпня Олексій Навальний летів з Томська до Москви. На борту йому раптово стало погано, тому літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера одразу були впевнені, що його отруїли. Попри це, російські медики заявили, що в крові отрути не знайшли.
- Навального не одразу дозволили перевезти на лікування у німецьку клініку "Шаріте", як цього вимагала його дружина. Однак після тривалих переговорів з Кремлем, Навального все ж вдалось вивезти за кордон.
- Наразі стан опозиціонера трішки покращився, але він все ще в комі.
- 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новачком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, що отруєнням опозиціонеру Кремль хотів закрити рота.
- У Кремлі ж натякнули, що Навального отруїли вже в Німеччині.