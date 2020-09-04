Сьогодні, 4 вересня, у Брюсселі пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні послів. Вони планують обговорити ситуацію навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила речниця генсека НАТО Оана Лунгеску на своїй сторінці у твітері.

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Вона написала, що генсек НАТО Єнс Столтенберг виступить перед пресою після засідання щодо нападу з "Новачком" на Олексія Навального приблизно о 12.30. Тоді ж повідомлять деталі.

Подію транслюватимуть в прямому ефірі на сайті НАТО.

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