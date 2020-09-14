Санкції проти Росії неминучі, – російський правозахисник про отруєння Навального
Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального стане причиною "пекельних" санцій Європи проти Росії. Їх не минути, питання лише в тому, якого масштабу запровадять санкції.
В ефірі 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін пояснив, чому отруєння Навального дуже вплине на майбутнє Росії.
Зверніть увагу Отруєння Навального: Кремль перейшов до другої стадії брехні, – російський журналіст
"Санкції неминучі точно. Ми просто можемо здогадуватись, якого вони будуть масштабу", – сказав Фейгін.
Він пояснив, що санкції залежать від подій 3 листопада у США – виборів президента. "Тоді стане відомо, чи це будуть євроатлантичні санкції, чи лише ЄС. Якщо Байден виграє вибори – це будуть пекельні санкції", – підсумував правозахисник.
Фейгін також зауважив, що поганим для Росії є те, що закордонні медики передали аналіз в організацію щодо заборони хімічної зброї. Якщо там теж підтвердять, що Навального отруїли "Новачком", то в Росії буде 24 години на те, щоб визнати провину у використанні цієї отрути.
Потім вони знайдуть, де виготовили зброю – буде ще гірше. Тоді стане зрозуміло початкове джерело виробництва, – зауважив Фейгін.
Отруєння Навального: коротко
- 20 серпня Олексій Навальний летів з Томська до Москви. На борту йому раптово стало погано, тому літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера одразу були впевнені, що його отруїли. Попри це, російські медики заявили, що в крові отрути не знайшли.
- Навального не одразу дозволили перевезти на лікування у німецьку клініку "Шаріте", як цього вимагала його дружина. Однак після тривалих переговорів з Кремлем, Навального все ж вдалось вивезти за кордон.
- Наразі стан опозиціонера трішки покращився, але він все ще в комі.
- Вже 2 вересня стало відомо, що німецькі лікарі дійшли до висновку: Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".