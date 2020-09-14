Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального стане причиною "пекельних" санцій Європи проти Росії. Їх не минути, питання лише в тому, якого масштабу запровадять санкції.

В ефірі 24 каналу російський правозахисник Марк Фейгін пояснив, чому отруєння Навального дуже вплине на майбутнє Росії.

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"Санкції неминучі точно. Ми просто можемо здогадуватись, якого вони будуть масштабу", – сказав Фейгін.

Він пояснив, що санкції залежать від подій 3 листопада у США – виборів президента. "Тоді стане відомо, чи це будуть євроатлантичні санкції, чи лише ЄС. Якщо Байден виграє вибори – це будуть пекельні санкції", – підсумував правозахисник.

Фейгін також зауважив, що поганим для Росії є те, що закордонні медики передали аналіз в організацію щодо заборони хімічної зброї. Якщо там теж підтвердять, що Навального отруїли "Новачком", то в Росії буде 24 години на те, щоб визнати провину у використанні цієї отрути.

Потім вони знайдуть, де виготовили зброю – буде ще гірше. Тоді стане зрозуміло початкове джерело виробництва, – зауважив Фейгін.

Отруєння Навального: коротко