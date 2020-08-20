Путін, Захід чи опозиція: хто стоїть за ймовірним отруєнням Навального
Олексій Навальний може стати черговим політиком, якого отруїли. Він дійсно заважав владі чи став сакральною жертвою – про це читайте у статті.
Російський політолог Андрій Окара вважає, що Навального могли отруїти через його антикорупційні розслідування, які в Росії викликали великий резонанс. Про це експерт розповів у коментарі для сайту 24 каналу.
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Версії злочину
Такий спосіб у РФ використовують не вперше, аби ліквідувати неугодних російській владі.
Опозиційно налаштованого КДБшника Олександра Литвиненка отруїли, як передбачається полонієм. Сергія Скрипаля, якого в Росії звинувачували у шпигунстві, отруїли нервово-паралітичною речовиною. Що сталось із Олексієм Навальним наразі точно невідомо, але підозрюють також отруєння.
На думку Андрія Окари, в Росії розкручуватимуть декілька версій злочину:
- Навального хочуть вбити зовнішні вороги;
- Замах скоїли представники опозиції.
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Обидві версії передбачають, що з Олексія Навального хотіли зробити сакральну жертву для дестабілізації ситуації в Росії на тлі протестів у Хабаровську й Білорусі. Але для цього потрібно обґрунтоване розслідування й докази,
– вважає політолог.
Чому розглядають версію про "своїх"?
Окара підкреслив, що хоч у Навального неоднозначна репутація серед опозиційних сил, все ж таки він є незаперечним лідером й замах на нього могли вчинити через викривання корупціонерів.
Він авторитарний й багато хто каже, що Навальний роз’єднує опозицію, проте його розслідування набирають мільйони переглядів,
– пояснює експерт.
Політолог також додав, що не можна сказати, що саме зараз Навальний заважав владі. "Не більше, ніж раніше", сказав Андрій Окара.
Ймовірне отруєння Навального: що відомо
- Навальний летів літаком з Томська до Москви вранці 20 серпня. На борту літака йому стало зле, очевидці-пасажири навіть поширили відео, на якому чути голосний стогін чоловіка.
- Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували. Навальний перебуває у реанімації в комі, його підключили до апарату ШВЛ.
- Дружина Навального Юлія прибула в омську лікарню. Її супроводжували директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов та лікарка Анастасія Васильєва.
- За словами соратників опозиціонера, найімовірніше, його отруїли. При цьому вони наголошують, що Навальний лише випив чаю перед вильотом.
- Ймовірно, йому могли щось підсипати у напій.