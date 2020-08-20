Олексій Навальний може стати черговим політиком, якого отруїли. Він дійсно заважав владі чи став сакральною жертвою – про це читайте у статті.

Російський політолог Андрій Окара вважає, що Навального могли отруїти через його антикорупційні розслідування, які в Росії викликали великий резонанс. Про це експерт розповів у коментарі для сайту 24 каналу.

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Версії злочину

Такий спосіб у РФ використовують не вперше, аби ліквідувати неугодних російській владі.

Опозиційно налаштованого КДБшника Олександра Литвиненка отруїли, як передбачається полонієм. Сергія Скрипаля, якого в Росії звинувачували у шпигунстві, отруїли нервово-паралітичною речовиною. Що сталось із Олексієм Навальним наразі точно невідомо, але підозрюють також отруєння.

На думку Андрія Окари, в Росії розкручуватимуть декілька версій злочину:

Навального хочуть вбити зовнішні вороги; Замах скоїли представники опозиції.

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Обидві версії передбачають, що з Олексія Навального хотіли зробити сакральну жертву для дестабілізації ситуації в Росії на тлі протестів у Хабаровську й Білорусі. Але для цього потрібно обґрунтоване розслідування й докази,

– вважає політолог.

Чому розглядають версію про "своїх"?

Окара підкреслив, що хоч у Навального неоднозначна репутація серед опозиційних сил, все ж таки він є незаперечним лідером й замах на нього могли вчинити через викривання корупціонерів.

Він авторитарний й багато хто каже, що Навальний роз’єднує опозицію, проте його розслідування набирають мільйони переглядів,

– пояснює експерт.

Політолог також додав, що не можна сказати, що саме зараз Навальний заважав владі. "Не більше, ніж раніше", сказав Андрій Окара.

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