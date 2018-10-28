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      Овець, яких тижнями мордували у порту, нарешті випустили з фури

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      З середини тижня вся країна стежила за трьома з гаком сотнями овець, які стали заручниками бюрократії. Лише у суботу, 27 жовтня, їх визволили. Але вже майже шість десятків тварин загинули. Історія з вівцями ще раз засвідчила, що відповідні державні органи неспроможні вирішувати нестандартні ситуації.

      57 овець не витримали, а тих, котрі вижили, почали годувати. Щоправда, сіна дають зовсім трошки, адже шлунки тварин після двох тижнів голодного ув'язнення у фурі в порту під Одесою можуть не витримати навантаження. Вже у понеділок їх оглянуть ветеринари.

      Читайте також: Фура з вівцями, яких тижнями тримали без їжі, прибула у Тульчин: відео

      Близько десятої години вечора у суботу фура із виснаженими вівцями прибула у Тульчин на ветеринарний санітарний завод, де займаються утилізацією тварин. Тамтешні фахівці відсортували мертвих тварин. Для живих зробили спеціальний вольєр – там їх поступово виводять із вимушеного голодування. Чи є вівці носіями небезпечних інфекцій, чого так боялися ветеринари, визначать у понеділок – від цього залежить їхня подальша доля.


      Вівці були замкнені у фурі понад два тижні

      У Туреччині вантаж не прийняли, оскільки номери на бирках у тварин не збігалися з номерами в супровідних документах. Під час розвантаження фури було видно, що деякі вівці не мали номерів взагалі. Фахівці впевнені: ветеринарна служба мала підстави заборонити вивантажувати тварин. Але цей випадок засвідчив неспроможність державних органів вирішувати нестандартні ситуації.

      Якщо дійсно існували обґрунтовані підозри у ветеринарної служби щодо інфікування цих тварин на території Туреччини, то до підтвердження чи спростування їхніх підозр варто було державним органам попіклуватися про належне утримання цих тварин. Якщо ж не збігаються супровідні документи, бирки чи номери, то очевидно, що це вина відправника,
      – пояснив адвокат Ярослав Лисенко.

      Поліція Одеської області розпочала щодо цього випадку два кримінальні провадження: винуватців можуть покарати за жорстоке поводження з тваринами і порушення ветеринарних правил.

      Нагадаємо, в порту Чорноморська трирівнева фура з вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині, відтак, живий товар повернули в Україну. Проте тут овець з термінала не випускали – заборонили ветеринари. Начебто тварини могли підхопити небезпечні хвороби. Увесь цей час овець не годували, а врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію. 

      Теги: Новини України світ тварин Вінниця Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 28 жовтня
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