ОВК у 94 окрузі не зможе забезпечити легітимність виборів, – Сироїд

Окружна виборча комісія 94 виборчого округу з другої спроби задовольнила подання "Самопомочі" про заміну "фейкових" членів ДВК на реальних представників партії. Втім, відповідно до закону, нові члени ДВК зможуть працювати на дільницях лише з 20:00 – вже після завершення голосування, коли ДВК зможе провести засідання.

За словами віце-спікерки парламенту Оксани Сироїд, заміна членів ДВК фактично вирішує проблему легітимного складу дільничних комісій.

Але це жодним чином не вирішує проблему. Окружна виборча комісія вдавалася до фальсифікацій та шахрайства. І на наше переконання, цей склад комісії не зможе забезпечити легітимність виборчого процесу на окрузі,

– наголошує Сироїд.

Нагадаємо, 19 липня Окружна виборча комісія 94 виборчого округу на підставі подань, не підписаних представниками "Об’єднання "Самопоміч" та без жодних печаток, незаконно замінила всіх членів ДВК від партії – 182 особи – на невідомих осіб.

"Самопоміч" від учора вимагала замінити "фейкових" членів ДВК на реальних представників партії.

ЦВК вночі зобов'язала окружну виборчу комісію задовольнити подання партії, однак на ранковому засіданні ОВК рішення не прийняла. Після чергового звернення "Самопомочі" до ЦВК, окружна комісія знову зібралась о 14:30 і задовольнила подання партії.

Однак, за словами уповноваженої представниці "Самопомочі" в окружній виборчій комісії, справжні члени ДВК від "Самопомочі" зможуть почати працювати на дільницях не раніше 20:00 – вже після закінчення голосування.

Партія подала скаргу до ЦВК із вимогою розпустити ОВК у 94 окрузі та звернулась до поліції через зафіксовані порушення. За словами Оксани Сироїд, поліція вже відкрила відповідне кримінальне провадження.