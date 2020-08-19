У Білорусі на пункті пропуску "Нова Гута" 18 серпня прикордонники затримали українця. Згодом вони з’ясували, що його Росія оголосила у міжнародний розшук.

У Білорусі затримали жителя України, якого розшукує Росія

Про інцидент повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі. За даними прикордонників, 34-річного чоловіка затримали, коли він намагався в’їхати на територію Білорусі.

​Зверніть увагу Затримані у Білорусі журналісти повернулися в Україну: перші деталі

Під час проходження паспортного контролю прикордонники з'ясували, що українець перебуває у міждержавному розшуку за країнам СНД. Оголосила його в розшук Російська Федерація.

Крім того, в його особистих речах було виявлено револьвер під дрібнокаліберний патрон і нiж довжиною клинка 18 сантиметрів.

"Українська правда" пише, що чоловік їхав за паспортом Російської Федерації.



Зброя, яку мав затриманий у Білорусі громадянин України / Фото Державного прикордонного комітету Білорусі

Опісля чоловіка передали правоохоронним органам Білорусі.

У коментарі 24 каналу у пресслужбі МЗС України зазначили, що вони перевіряють цю інформацію та вже зв'язалися з українськими консулами в Білорусі.

Новина доповнюється