Львівщина та Прикарпаття потерпають від масових ДТП і величезних заторів: на дорогах – ожеледиця

На дорогах між Львівською та Івано-Франківською областями 26 грудня утворилася ожеледиця. Через це автівки потрапляють у ДТП, також утворюються кілометрові затори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET та місцеві телеграм-канали.

Яка ситуація на дорогах Львівщини та Прикарпаття 26 грудня?

Про ускладнену ситуацію на дорогах між Львівською та Івано-Франківською областями вдень та ввечері 26 грудня писали місцеві телеграм-канали та користувачі у мережі. Рух в регіонах був паралізований через ожеледицю.

Повідомлялося про величезні затори, які утворилися з боку Прикарпаття. За словами очевидців, автівки там майже не рухалися. Водночас рух з напрямку Львівської області у Прикарпаття був без суттєвих ускладнень.

Між Львівською та Івано-Франківською областями утворилися затори через ожеледицю: дивіться відео

У патрульній поліції Івано-Франківської області повідомили журналістам ZAXID.NET, що на дорогах області спостерігається уповільнення руху транспорту через складні погодні умови. Проте перекриття доріг немає, також працює дорожня техніка для розчищення доріг.

У Львівській обласній військовій адміністрації також писали про погіршення погоди та, як наслідок, ускладнення на дорогах області.

На дорогах Львівської області спостерігається ускладнення погодних умов, дорожнє покриття є слизьким, що значно підвищує ризик аварійних ситуацій,

– мовиться у дописі.

Автівки з кюветів забирають спеціальні служби: дивіться відео

У телеграм-каналах писали, що на 1 кілометр траси Самбір – Львів сталися щонайменше 4 аварії. Всі автівки в кюветі, попередньо, є постраждалі.

Автівки заїжджали у кювет через лід на дорогах: дивіться відео

У Львівській області автівки вимушені їхати не більше 15 – 20 кілометрів на годину. Тим часом на Івано-Франківщині фури зупиняються просто посеред дороги через неможливість безпечного проїзду, через що й виникають величезні затори.

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук згодом зазначила, що на дорогах державного значення працюють 26 одиниць техніки та 33 працівники. Проїзд основними автошляхами області забезпечено. На дорогах місцевого значення чергують 54 працівники та 35 одиниць техніки.

ДТП траплялися на дорогах Львівщини та Прикарпаття: дивіться відео

"Закликаю водіїв бути особливо уважними: обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції, уникати різких маневрів і гальмувань", – написала Онищук.

Чи очікувати ожеледицю у Львівській та Івано-Франківській областях у наступні дні?