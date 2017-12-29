Озвучено кількість російських військових, які перебувають в українських тюрмах

Попри те, що Україна звільнила 306 осіб, які причетні до війни на Донбасі, в українських тюрмах і надалі перебувають особи, які причетні до конфлікту на Донбасі. В тому числі і російські військові.

Загалом в Україні утримується понад 10 кадрових російських військових, які брали безпосередню участь у військовому конфлікті на Донбасі. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі телеканалу NewsOne.

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"Я пропонувала російському омбудсмену приїхати сюди їх відвідати, тому що це б мені дало можливість поїхати в Росію і провідати українців. Подивитися, в яких умовах утримуються Станіслав Клих, Олександр Кольченко, дізнатися, як себе почуває Олег Сенцов. На жаль, такий візит поки не відбувся", – зазначила Валерія Лутковська.

У той же час затриманих росіян, які пов'язані з конфліктом на Донбасі, або ж з подіями в Криму (у тому числі російських військових) – близько 20.

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Тюремне покарання за злочини (не тільки ті, які пов'язані з війною на Донбасі) в Україні відбуває 320 громадян Росії.