Може бути провокація, – Жданов прокоментував падіння ракети в Польщі

У Польщі все ще намагаються з'ясувати причини інциденту з вибухом ракет. Водночас наразі достеменно невідомо, що це за були ракети й чиїми вони були.

Однією з можливих причин інциденту у Пшеводуві міг стати заліт української ракети ППО. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

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Експерт зазначив, що як один із варіантів інциденту у Польщі може бути заліт української ракети на територію Польщі, яка наздоганяла російську ракету.

Спочатку навіть польська сторона казала, що було дві ракети. Швидше за все, на "догінному" курсі йшла наша ракета. Цілком можливо, що вона навіть її збила. Відповідно, крилата ракета впала, могла вибухнути, бо якщо потрапили у хвіст, то головна частина залишається цілою, підривник спрацював і вона вибухнула,

– пояснив оглядач.

За його словами, звідси така велика воронка та такі великі ушкодження причепа та трактора.

"Якби це була б ракета С-300 (у неї головна частина близько 130 – 150 кілограмів (залежно від модифікації) і вона осколкова), тоді б цей трактор та його причіп були б "у решето". Згадайте фотографії обшивки малайзійського "Боїнга". Приблизно те саме мало бути з трактором – він мав бути весь у дірках. Звичайно, такої вирви від її удару не було б", – додав аналітик.

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На його думку, саме тому ракет, можливо, було дві, про що спочатку говорила Польща.

Ракету могли випустити на "догінному" курсі й тому вона відлетіла на територію Польщі, але на "догінному" курсі летіла ракета С-300. Такої вирви від ракети С-300 та її уламків бути не могло. Тим паче, що маршевий двигун ракети С-300 лежав практично цілим,

– підкреслив фахівець.

Він переконаний, що це говорить про те, що ракета вибухнула в повітрі, у результаті чого головну частину рознесло і тому всі побачили уламки з головної частини. Водночас маршевий двигун відкинувся назад і через зниження інерційної швидкості впав на землю, отримуючи незначні пошкодження.

"Чи була друга ракета і чия вона – дочекаймося висновку комісії. Наші експерти вже там. Вони не братимуть участь у розслідуванні, але їх вже допустили до місця події. Зрештою, їх допустять до ознайомлення з матеріалами розслідування", – резюмував експерт.

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