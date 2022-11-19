Может быть провокация, – Жданов прокомментировал падение ракеты в Польше

В Польше все еще пытаются выяснить причины инцидента со взрывом ракет. В то же время пока доподлинно неизвестно, что это были за ракеты и чьими они были.

Одной из возможных причин инцидента в Пшеводове мог стать залет украинской ракеты ПВО. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 канал.

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Эксперт отметил, что как один из вариантов инцидента в Польше может быть залет украинской ракеты на территорию Польши, которая догоняла российскую ракету.

Сначала даже польская сторона говорила, что было две ракеты. Скорее всего, на "догонном" курсе шла наша ракета. Вполне возможно, что она даже ее сбила. Соответственно, крылатая ракета упала, могла взорваться, потому что если попали в хвост, то головная часть остается целой, взрыватель сработал и она взорвалась,

– объяснил обозреватель.

По его словам, отсюда такая большая воронка и такие большие повреждения прицепа и трактора.

"Если бы это была ракета С-300 (у нее головная часть около 130 – 150 килограммов (в зависимости от модификации) и она осколочная), тогда бы этот трактор и его прицеп были бы "в решето". Вспомните фотографии обшивки малайзийского "Боинга". Примерно то же должно было быть с трактором – он должен был быть весь в дырках. Конечно, такой воронки от ее удара не было бы", – добавил аналитик.

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По его мнению, именно поэтому ракет, возможно, было две, о чем поначалу говорила Польша .

Ракету могли выпустить на "догонном" курсе и потому она улетела на территорию Польши, но на "догонном" курсе летела ракета С-300. Такой воронки от ракеты С-300 и ее обломков быть не могло. Тем более, что маршевый двигатель ракеты С-300 лежал практически целым.

– подчеркнул специалист.

Он убежден, что это говорит о том, что ракета взорвалась в воздухе , в результате чего головную часть разнесло и потому все увидели обломки из головной части. В то же время маршевый двигатель откинулся назад и из-за снижения инерционной скорости упал на землю, получая незначительные повреждения.

"Была ли вторая ракета и чья она – дождемся вывода комиссии . Наши эксперты уже там. Они не будут участвовать в расследовании, но их уже допустили к месту происшествия. В конце концов, их допустят к ознакомлению с материалами расследования", – резюмировал эксперт.

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