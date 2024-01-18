Крім того, в Ісламабаді засудили Іран за повітряний напад. Там зазначили, що залишають право на відповідь за атаку.
До теми Пакистан атакою відповів на удари Ірану: які наслідки
Пакистан перевів армію на новий рівень готовності
У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що цілком і повністю поважають суверенітет та територіальну цілісність Ісламської Республіки Іран. Але водночас засуджують дії, які вчинили іранські військові стосовно країни.
Єдиною метою сьогоднішнього акту було прагнення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, що має першорядне значення і не може бути скомпрометовано,
– сказали у МЗС Пакистану.
Журналісти Reuters, з посиланням на високопоставленого пакистанського чиновника зі служби безпеки країни, повідомили, що військові уже перебувають у стані "надзвичайно високої" бойової готовності. Зокрема, вони будуть протистояти будь-яким загрозам з боку Ірану.
Іран атакував Пакистан з повітря
- Пакистан 17 січня звинуватив Іран у порушенні свого повітряного простору. Пакистанська сторона заявила, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей, і сказали, що інцидент може мати "серйозні наслідки".
- Згодом Пакистан відкликав свого посла з Тегерана. Крім того, там заявили, що залишають за собою права відповіді на ці атаки.
- Агентство Tasnim, що пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції, повідомило, що у Пакистані буцімто знищили два опорні пункти угруповання "Джейш аль-Адль". За попередніми даними, атака була здійснена за допомогою ракет і безпілотників.
- Уже 18 січня пакистанські військові завдали ударів по "антипакистанським групам бойовиків", які базувались на території Ірану. У Ісламабаді заявили, що ці атаки символізують "прояв рішучості захищати свою національну безпеку від усіх загроз".
- У МЗС Пакистану також розповіли, що це були "високоскоординовані точні удари по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Там було ліквідовано низку ворожих бойовиків.