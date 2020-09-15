Звичайна дворова зустріч в Оболонському районі перетворилася в стихійну акцію підтримки політика, під час якої місцеві жителі попросили Андрія Пальчевського взяти участь у виборчій кампанії.

Пальчевський обговорював з жителями Оболоні проблеми району й під час діалогу громадськість висловила бажання делегувати Пальчевському право представляти їхні інтереси на посаді міського голови. Про це повідомляє сайт партії "Перемога Пальчевського".

Я довго вагався, чи йти в мери. Та, здається, прийшов час взяти відповідальність на себе. Зараз я бачу, що нам вдалося зібрати команду професіоналів, які можуть зробити місто успішним і зручним для життя,

– сказав кандидат.

Також Пальчевський окреслив цілі, які ставить перед собою і своєю командою.

"Мене надихає ваша підтримка. Повірте, я її дуже ціную. Ми йдемо у владу, для того, щоб змінювати місто. Для цього ми відкриватимемо нові станції метро – щороку. Нові дитячі садки – щороку. Нові розв'язки – щороку. Нові лікарні – щороку. Це не фантазії", – звернувся він до людей.

Нагадаємо, згідно з соціологічними дослідженнями Андрій Пальчевський, один з головних претендентів на вихід до другого туру виборів мера Києва.