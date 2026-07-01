Заклик Путіна проігнорували: експерт з енергетики розкрив реальну ситуацію з паливом в Росії

У Криму дефіцит пального уже став відчутним, тому історії про надвисокі ціни на бензин не виглядають просто інформаційними вкидами. Однак на більшій частині Росії проблема поки інша: не повноцінна паливна криза, а провал управління, логістики й небажання нафтових компаній працювати на внутрішній ринок.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу пояснив, що російські компанії значно більше зацікавлені в експорті, ніж у забезпеченні власних заправок. За його словами, навіть після закликів Путіна збільшити перероблення нафти для внутрішнього ринку бізнес фактично обирає продаж сировини за кордон.

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Крим уже відчув паливну кризу

Історії про бензин у Криму за захмарними цінами варто сприймати в контексті реального дефіциту на півострові. Там ситуація вже відрізняється від більшості російських регіонів, бо проблеми з постачанням пального перетворилися на можливість для спекуляцій і швидкого заробітку.

Я не думаю, що це якісь вкиди. Люди, які вміють заробляти, у Криму завжди були,

– сказав Рябцев.

На решті території Росії картина поки інша. Там система дає збої, але це ще не означає масового дефіциту на заправках. Ідеться радше про проблеми з управлінням, перевезенням і розподілом пального, які можуть тиснути на ціни, але не руйнують ринок миттєво.

На всій іншій території Російської Федерації є криза управління, криза логістики, але паливної кризи, на жаль, поки що немає,

– пояснив експерт з енергетики.

Російський ринок бензину й дизелю не працює як вільний ринок. Ціни фактично стримує держава, а постачання всередину країни залежить від того, чи отримують нафтові компанії достатній стимул із бюджету через так званий демпфер. Без цього бізнесу значно вигідніше продавати сировину за кордон, ніж забезпечувати пальним внутрішнього споживача.

Російська нафта йде на експорт, а не на заправки

Внутрішній ринок пального у Росії тримається не на зацікавленості нафтових компаній, а на державному стимулюванні. Для них продаж нафти за кордон простіший і прибутковіший, ніж перероблення сировини для бензину та дизелю всередині країни. Тому пальне на заправках з'являється не тому, що бізнесу це вигідно, а тому, що держава компенсує такі постачання.

Ніхто з російських нафтових компаній взагалі не зацікавлений щось продавати всередині Росії. На заправках паливо з'являється лише тоді, коли держава простимулювала його появу,

– пояснив Рябцев.

Після ударів Сил оборони України по об'єктах російської нафтової галузі частина перероблення скоротилася. Але сировина, яка через це вивільнилася, не пішла на насичення внутрішнього ринку. Її почали активніше продавати за кордон, навіть із великим дисконтом до ринкових котирувань.

Зараз рекордні обсяги продажу російської нафти за кордон. Бажання продати більше настільки велике, що вартість відвантаження цієї нафти на 25 – 28 доларів нижча, ніж нафтові котирування. Вся нафта, яка вивільняється внаслідок зменшення перероблення через удари Сил оборони України, продається,

– зазначив експерт з енергетики.

Удари по російській нафтовій інфраструктурі змусили систему працювати інакше, але не розвернули її в бік внутрішнього ринку. Коли частина перероблення зменшується, російські компанії не поспішають компенсувати це додатковими постачаннями бензину й дизелю для власних споживачів. Вони шукають варіант, який дозволяє швидше зберегти прибуток.

Заклик Путіна не змінив логіку компаній

Навіть коли Путін вимагає збільшити перероблення для наповнення внутрішнього ринку, нафтові компанії не змінюють свою поведінку, бо експорт сировини лишається для них простішим і вигіднішим.

Ніхто не реагує на заклик президента збільшити обсяг перероблення для насичення внутрішнього ринку,

– зазначив Рябцев.

Нинішня ситуація в Росії виглядає не як миттєвий обвал усього паливного ринку, а як поступове накопичення проблем. Крим уже відчув реальний дефіцит, інші регіони стикаються з управлінськими й логістичними збоями, а внутрішній ринок залишається залежним від бюджетних стимулів, без яких компанії не бачать сенсу працювати для російських заправок.

Рябцев пояснив, куди йде російська нафта: дивіться відео