Ведь человек непростой – депутат Госдумы Николай Николаев, глава комитета, и самое главное не какой-то оппозиционер, верный член "Единой России". Если представитель политической элиты не смог спасти мать, которую несмотря на тяжелое состояние госпитализировали после угроз депутата, чего ждать обычному, простому человеку, если что-то после вакцинации пойдет не так?

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О возможных негативных сценариях заговорили даже апологеты режима вроде Петра Толстого заявившего, что ответственность государства за поствакцинальные осложнения у населения должна быть четко прописана законодательно и должна "полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины".

Это явный сигнал, что несмотря на уверения властей, что вакцинация абсолютно безопасна и показана практически всем, все обстоит не так благостно. И информация об этом доходит и до политических небожителей.

Но, видимо, не до всех

Собянин хвалится, что в столице за сутки прививают по 100 тысяч и открывает фабрику-кухню вакцинации в Гостином дворе на 6 тысяч прививок в сутки.

Мишустин требует "актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%".

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А молодые девчонки в сфере обслуживания, которых заставляют вакцинироваться под угрозой увольнения, плачут и говорят:

Не хотим, нам рожать еще. Они сами говорят, после прививки 3 месяца не беременеть. А через 3,5 месяца что будет? Кто даст гарантии?

И таких разговоров очень много

Учитывая, что вакцинация поставлена на поток, прививают всех подряд без всяких обследований, во многих местах люди стоят в очередях на прививку, эта принудиловка становится просто опасной.

И не надо кивать на другие страны: мол, так везде. Обычно Россия гордится своей самостью. А тут наоборот: хоть сзади, но в том же стаде.