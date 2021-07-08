Ведь человек непростой – депутат Госдумы Николай Николаев, глава комитета, и самое главное не какой-то оппозиционер, верный член "Единой России". Если представитель политической элиты не смог спасти мать, которую несмотря на тяжелое состояние госпитализировали после угроз депутата, чего ждать обычному, простому человеку, если что-то после вакцинации пойдет не так?
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О возможных негативных сценариях заговорили даже апологеты режима вроде Петра Толстого заявившего, что ответственность государства за поствакцинальные осложнения у населения должна быть четко прописана законодательно и должна "полностью соответствовать тяжести последствий от введения вакцины".
Это явный сигнал, что несмотря на уверения властей, что вакцинация абсолютно безопасна и показана практически всем, все обстоит не так благостно. И информация об этом доходит и до политических небожителей.
Но, видимо, не до всех
Мишустин требует "актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения РФ, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%".
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А молодые девчонки в сфере обслуживания, которых заставляют вакцинироваться под угрозой увольнения, плачут и говорят:
Не хотим, нам рожать еще. Они сами говорят, после прививки 3 месяца не беременеть. А через 3,5 месяца что будет? Кто даст гарантии?
И таких разговоров очень много
Учитывая, что вакцинация поставлена на поток, прививают всех подряд без всяких обследований, во многих местах люди стоят в очередях на прививку, эта принудиловка становится просто опасной.
И не надо кивать на другие страны: мол, так везде. Обычно Россия гордится своей самостью. А тут наоборот: хоть сзади, но в том же стаде.