Папа Римський Франциск відреагував на протести в Білорусі та закликав до діалогу, відмови від насильства і поваги до прав громадян.

Про це він сказав під час звернення до вірян та паломників з вікна Апостольського палацу у Ватикані.

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"Уважно стежу за післявиборчою ситуацією в цій країні і закликаю до діалогу, відмови від насильства, поваги, справедливості і прав. Довіряю всіх білорусів захисту Мадонни, Цариці світу", – зазначив понтифік.

На площі Святого Петра у Ватикані були присутні кілька людей з біло-червоно-білими прапорами, які використовує білоруська опозиція.

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