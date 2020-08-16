Папа Римський відреагував на протести в Білорусі
Папа Римський Франциск відреагував на протести в Білорусі та закликав до діалогу, відмови від насильства і поваги до прав громадян.
Про це він сказав під час звернення до вірян та паломників з вікна Апостольського палацу у Ватикані.
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"Уважно стежу за післявиборчою ситуацією в цій країні і закликаю до діалогу, відмови від насильства, поваги, справедливості і прав. Довіряю всіх білорусів захисту Мадонни, Цариці світу", – зазначив понтифік.
На площі Святого Петра у Ватикані були присутні кілька людей з біло-червоно-білими прапорами, які використовує білоруська опозиція.
Протести в Білорусі: що відомо
- Люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу із величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Люди переконані, що вибори були сфальсифіковані. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- У ОБСЄ звинуватили білоруську владу у порушенні прав людини та закликали сторони до деескалації конфлікту та початку діалогу. Водночас Євросоюз може ввести санкції проти уряду Білорусі вже наприкінці серпня.