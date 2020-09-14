Папа Римський Франциск виступив зі зверненням на тлі поширення народних демонстрацій та протестів у всьому світі. Він закликав владу країн прислухатися до протестувальників, а також забезпечити повну повагу прав людини та громадянських свобод.

Таку промову Папа Франциск виголосив 13 вересня під час зустрічі з вірянами на площі Святого Петра у Ватикані. Про це повідомляє Vatican News.

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Він наголосив, що протести показують розчарування, яке зростає серед людей, щодо певних критичних та соціальних ситуацій.

Папа Римський звернувся до демонстрантів з закликом висловлювати свої вимоги мирно та не піддаватися спокусі агресії та насилля.

Водночас він також висловив свої заклики і до очільників тих держав, в який відбуваються протести. За його словами, влада країн має прислуховуватися до голосу своїх громадян і задовольнити їхні законні сподівання. Для цього протестувальникам має бути забезпечена повну повагу прав людини і громадянських свобод.

Понтифік також відзначив і роль релігійних громад у місцях, де тривають мітинги та демонстрації. Відтак ці громади мають докласти зусиль на користь діалогу та примирення під керівництвом їхніх пасторів.

Як Папа Римський відреагував на протести в Білорусі

Зауважимо, що Папа Франциск напередодні звернувся на тлі масових протестів у Білорусі. Він закликав до діалогу, відмови від насильства і поваги до прав громадян.