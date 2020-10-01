У парку дикої природи в Лінкольнширі у Великій Британії зоологи тимчасово ізолювали 5 сірих папуг. Це сталося через лайку птахів, до якої вони звикнули за карантин.

Коли птахів повернули до вольєра, вони продовжили вимовляти нецензурні слова. Про це повідомили на сайті Independent.

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Виконавчий директор парку Стів Нілс ствердив, що лайка викликала у співробітників сміх, але це лише спонукало 5 африканських сірих папуг продовжувати лаятися.

Упродовж останніх 25 років ми приймали папуг, у яких іноді бувають проблеми з лексиконом, і ми дійсно до цього звикли,

– зазначив Нілс.

Коли парк відкрили після карантину, птахів виставили на огляд, але вони почали ображати відвідувачів. За словами директора, вже через 20 хвилин повідомили, що папуги облаяли клієнта, а на адресу людей з наступної групи висловили всілякі нецензурні вирази.

Що робитимуть з папугами

Зараз птахів ізолювали, помістивши у вольєр з іншими птахами. Зоологи сподіваються, що без уваги публіки і компанії своїх родичів папуги зможуть забути звичку нецензурно лаятися. Пізніше їх випустять в різних місцях.