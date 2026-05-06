Путін дуже боїться: що пішло не так в Кремлі перед парадом на 9 травня

Кремль зіштовхнувся з серйозними проблемами напередодні параду на 9 травня. Вони не знають, чи зможуть безпечно все провести, адже українські дрони таки долітають до Москви. Паралельно виникли ще й інші проблеми.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що парад на 9 травня у Москві фактично опинився під загрозою. Не дарма в Кремлі зараз активно просувають ідею тимчасового перемир'я.

Дивіться також Школа пропаганди․ Як Росія виховує з українських дітей інформаційних солдатів – розслідування

Путін боїться, що все піде не за планом

За словами Городницького, останніми днями Сили оборони продемонстрували, що українські дрони здатні долітати і до Москви. Принаймні один з безпілотників таки прорвався до столиці Росії.

Місцеві мешканці публікували наслідки прильоту безпілотника по житловому комплексу "Мосфільмівський". Це всього лиш за 6 кілометрів від Кремля, де проводять парад на 9 травня. До цього безпілотники атакували столицю Росії у березні.

Ми показали, що можемо пробивати цю посилену московську ППО. Фактично дрон долетів майже до центру Москви. І Путін дійсно боїться. Вже CNN повідомляло, що він намагається оптимізувати своє пересування через параноїдальний страх перед українськими дронами та ракетами,

– зазначив Городницький.

На цьому тлі в Кремлі цього року вирішили провести нетипово "скромний парад". Він відбудеться без військової техніки, чого не було ще жодного разу за час повномасштабної війни проти України. Крім того, на парад не приїде жоден впливовий світовий лідер. До прикладу, минулого року на 9 травня до Росії приїжджав глава Китаю Сі Цзіньпін.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти у Єревані згадав про парад на 9 травня у Москві. Він підкреслив, що українські дрони здатні долетіти до столиці РФ. А Росія не просто так вирішила провести парад без військової техніки. Адже вони не можуть гарантувати там безпеку. Це ще один сигнал світовій спільноті, що Росія слабшає. Тому важливо посилювати санкції та продовжити тиснути на РФ.

У Путіна посилилася параноя

ЗМІ з посиланням на звіт європейського розвідувального агентства повідомляють, що останнім часом Кремль різко посилив безпеку диктатора Путіна. Серед причин – серія вбивств різних високопоставлених російських офіцерів. Співробітники, які працюють безпосередньо з Путіним, тепер не можуть пересуватися громадським транспортом. А сам диктатор дедалі рідше відвідує свої резиденції.

Політолог Микола Олещук зазначив, що ознаки параної в Путіна були помітні ще до повномасштабної війни. Він регулярно відгороджувався від оточення величезними столами та різними іншими бар'єрами. Очевидно, що страх за власну безпеку в диктатора посилився після спроби заколоту від власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.