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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото і відео найяскравіших моментів

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Парад на День Незалежності у Києві 2018
Парад на День Незалежності у Києві 2018 / 24 Канал

24 серпня у Києві відбувся масштабний військовий парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. У ньому взяло участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки. Вперше на параді до Дня Незалежності над Хрещатиком пролетіла військова авіація.

Цьогорічний військовий парад став наймасштабнішим за останні роки.

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Нововведенням цього параду стала зміна звернення міністра оборони до військовослужбовців і їхній відгук на нього.

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Вперше радянські привітання військових зі "Здрастуйте, товариші!" та "Здоров'я бажаємо!" змінились на "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Перед урочистим проходженням піших і моторизованих колон відбулося вручення бойових прапорів військовим частинам, які беруть участь в бойових діях на сході України. Їм присвоїли імена видатних полководців України.

День незалежності парад День Незалежності
Парад на День Незалежності 2018

Згідно з указами Президента, нові почесні імена присвоєно військовим частинам Збройних Сил України та Державної прикордонної служби.

Прапори були вручені 93-й окремій механізованій бригаді, 56-й окремій мотопіхотній бригади, 55-ї окремій артилерійській бригаді, 15-й бригаді транспортної авіації, 3-му окремому полку спеціального призначення, 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Нацгвардії, 30-й окремій механізованій бригаді і 3-му загону прикордонних військ.

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Загалом пішою колоною Хрещатиком пройшли 24 зведених парадних розрахунки.

Від Збройних сил України у параді взяли участь представники Сухопутних військ, Військово-морських сил, Повітряних сил України, Сил спеціальних операцій, розвідників, Десантно-штурмових військ.

парад День Незалежності Київ
Парад на День Незалежності у Києві був одним з наймасштабніших за останні роки

У складі окремої "коробки" пройшли курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут.

Крім бійців і курсантів ЗСУ, у парадній колоні пройшли військовослужбовці Національної гвардії України, МВС, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України та понад два десятки військовий оркестрів. Окремою зведеною колоною у параді вперше взяли участь жінки-військовослужбовці.

 

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Допис, поширений Ali_Raman 999 (@ali_raman_999)

На параді також були представлені ветерани антитерористичної операції на Донбасі.

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Вранці 24 серпня Хрещатиком крокували не лише українські військові, але й делегації армій з 18 країн світу, зокрема, й країн НАТО: з Великобританії, США, Канади, Литви, Естонії, Польщі, Румунії, Молдови та знаменні групи з Грузії, Латвії, Данії, Польщі, а також, прапороносна група багатонаціональної бригади "ЛитПолУкрбриг".

День Незалежності Парад Київ
У параді до Дня Незалежності 2018 взяли участь делегації армій з 18 країн світу

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Хрещатиком крокували військові з країн-членів НАТО

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На параді до Дня Незалежності України була представлена делегація армії Грузії

У складі механізованої колони по головній вулиці країни пройшла як техніка, яка вже перебуває на озброєнні ЗСУ, так і найновіші зразки озброєнь, які тільки проходять випробування.

На параді були представлені 40 одиниць важкої броньованої техніки, понад 100 одиниць автомобільної техніки і БТР, 30 одиниць артилерійських систем і 30 ракетних комплексів. Також були представлені переносні протитанкові ракетні комплекси, зокрема, легендарні комплекси Javelin, які Україні надали США.

Танкову колону очолив Т-84-120 "Ятаган" з гарматою калібру 120 міліметри. Хрещатиком також пройшли модернізовані танки Т-64БВ.

Парад День Незалежності Танк
Важка техніка на параді до Дня Незалежності у Києві//24 Канал

Серед новітньої військової техніки публіці була представлена ​​самохідна артилерійська установка "Богдана", яка поки тільки проходить випробування, проте вже добре зарекомендувала себе серед спеціалістів.

Дивіться відео з параду до Дня Незалежності 2018:

Також у складі механізованої колони пройшли: бойова машина піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-3ДА, БТР-70 ДІ, протитанкові гармати "Рапіра" і "МСТА-Б", батареї САУ "Гвоздика", "Акація", "Півонія", оперативно-технічні ракетні комплекси "Сапсан" і "Точка-У", комплекс автоматизованого управління артилерійською батареєю і артилерійським дивізіоном "Оболонь-А", реактивні системи залпового вогню "Град", "Верба" ​​і "Ураган", "Вільха" зенітно-ракетна гармата "Тунгуска", зенітно-ракетний комплекс "ТОР", самохідні вогневі установки "БУК-М1", зенітно-ракетний комплекс С-300.

парад День Незалежності Київ
На параді до Дня Незалежності у Києві були представлені новітні зразки військової техніки 

Тисячі глядачів могли спостерігати тактичні броньовані колісні машини "Дозор-Б" і "Козак-2", санітарні автомобілі Humvee і "Богдан", а також встановлені на них авіаційні безпілотні комплекси "Фурія", "Лелека" і ПД -1.

На параді до Дня Незалежності над Хрещатиком вперше пролетіла військова авіація: 29 винищувачів, штурмовиків, транспортних літаків і вертольотів.

Сотні киян та гостей столиці стежили за парадом до Дня Незалежності у центрі Києва. Користувачі охоче діляться яскравими святковими фото на своїх сторінках у соціальних мережах.

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#парад #ВСУ #слава #украине

Допис, поширений Денис (@sinners14)

 

#деньнезалежності #парад

Допис, поширений Anna (@talleranna)

 

Парад. Вид з роботи

Допис, поширений Max Ivanukha (@ivanukha)

 

#парад#

Допис, поширений Настя Копылова (@kopylova_nana)

 

Теги: Збройні Сили України Петро Порошенко Новини України Зброя День Незалежності Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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