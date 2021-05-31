Загадка для диктаторов

"Каким образом можно всегда носить относительно чистый свитер, даже если у вас есть только два свитера, и вы их никогда не стираете?" – эту загадку в середине прошлого века предложил американский математик Мартин Гарднер, популяризатор науки и любитель занимательных парадоксов.

Фото Лукашенко на встрече с Путиным все же искупался в прохладном Черном море

Отгадка выглядит изящно и просто: "Вы должны носить самый чистый свитер (назовем его А) до тех пор, пока он не станет грязнее свитера В. Затем вы должны снять А и надеть относительно чистый свитер В. В тот момент, когда В станет грязнее А, вы снимаете В и снова надеваете А, и так далее".

В XXI веке выяснилось, что эта нехитрая методика применима не только к испачканной одежде – но и к нечистоплотным постсоветским режимам. Более двух десятков лет Александр Лукашенко и Владимир Путин играют на контрасте, выгодно оттеняя друг друга и периодически меняясь местами.

В начале 2000-х годов в роли самого грязного и отталкивающего выступал белорусский президент. Для цивилизованного мира Александр Григорьевич был «последним диктатором Европы», неисправимым изгоем и пугалом. На его фоне начинающий автократ Владимир Владимирович смотрелся относительно пристойно. Несмотря на кровопролитие в Чечне, маргинализацию оппозиции и подавление свободы слова, путинскую Россию не считали диктаторским государством: эталоном постсоветской диктатуры служила лукашенковская Беларусь. Контрастируя с безнадежным Бацькой, хозяин Кремля слыл на Западе адекватным и рукопожатным лидером.

Смена ролей

В 2014-2015 годах стороны внезапно поменялись местами. На фоне Путина, развязавшего вооруженную агрессию против Украины, Лукашенко стал казаться умеренным прагматиком. Многие критики белорусского президента сменили гнев на милость. Мол, Бацька, конечно, авторитарен и с правами человека не дружит: но он хотя бы не вторгается в соседние страны, не аннексирует чужие территории и не спонсирует боевиков. Александр Григорьевич занял взвешенную позицию в украино-российском конфликте, и Беларусь стала выглядеть чем-то вроде благообразной Швейцарии во время двух мировых войн – нейтральным мостиком, торговой и дипломатической площадкой.

А теперь на наших глазах происходит очередная смена ролей. Лукашенко пустился во все тяжкие, занялся неприкрытым государственным терроризмом и воздушным пиратством. Инцидент с перехваченным самолетом компании «Ryanair» затмевает недавние грехи российского руководства: в отличие от оппозиционера Протасевича, тот же Навальный все-таки прилетел на родину сам. По сравнению с соседским режимом Кремль сохраняет хотя бы минимальную видимость приличий. И на фоне распоясавшегося белорусского диктатора Владимир Путин начинает казаться относительно вменяемым политиком. С таким не зазорно встречаться в Женеве и договариваться о достройке "Северного потока-2"…

Проблема в том, что сравнительная адекватность Путина или Лукашенко была и остается лишь иллюзией. Такой же иллюзией, как относительная чистота двух грязных, вонючих, никогда не стираемых свитеров. Но это не останавливает мировую общественность, всегда готовую объявить одного из диктаторов меньшим злом и дать ему шанс на исправление.