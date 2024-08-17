Так, відповідну інформацію в ГУР оприлюднили в суботу, 17 серпня.

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Внаслідок кібероперації в Росії паралізований розробник ядерних боєприпасів

В розвідувальному управлінні повідомили, що їхні кіберспеціалісти спільно з хакерською групою "ВО Team" продуктивно попрацювали під Чєлябінском та паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю Росії.

Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинск Чєлябінської області Росії – компанію "Вега" – виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" – знищена,

– ідеться в повідомленні.