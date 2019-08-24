Парашутисти з 12 країн створили у небі фігуру тризуба: видовищне відео

У Харкові парашутисти з 12 країн світу привітали Україну з Днем Прапора та Днем Незалежності: вони утворили в небі фігуру тризуба.

На аеродромі Коротич саме фінішували міжнародні парашутні збори, і в останній день спортсмени вирішили влаштувати таке видовищне шоу.

До теми: Миру та процвітання, – світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності

Окрім українських спортсменів до створення державного символу долучились представники Австралії, Німеччини, Румунії, Швеції, Польщі, Франції, Словаччини.

Повітряне привітання у Харкові: дивіться відео

Як Україна відзначатиме 28-й День Незалежності?

Україна цьогоріч відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.



Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців та нагородить громадян, які роблять важливі внески у розвиток країни. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт.



Також у Києві пройде ще одна хода – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових. Участь у ньому вже підтвердили понад 9 тисяч ветеранів з усієї України. За словами організаторів, на параді ветеранів не буде жодного з президентів, будь-яких політиків чи партійних прапорів.