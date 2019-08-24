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      Парашутисти з 12 країн створили у небі фігуру тризуба: видовищне відео

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      Парашутисти з 12 країн створили у небі фігуру тризуба: видовищне відео
      / Скріншот

      У Харкові парашутисти з 12 країн світу привітали Україну з Днем Прапора та Днем Незалежності: вони утворили в небі фігуру тризуба.

      На аеродромі Коротич саме фінішували міжнародні парашутні збори, і в останній день спортсмени вирішили влаштувати таке видовищне шоу.

      До теми: Миру та процвітання, – світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності

      Окрім українських спортсменів до створення державного символу долучились представники Австралії, Німеччини, Румунії, Швеції, Польщі, Франції, Словаччини.

      Повітряне привітання у Харкові: дивіться відео

      Як Україна відзначатиме 28-й День Незалежності?

      Україна цьогоріч відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм. У Києві пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

      Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців та нагородить громадян, які роблять важливі внески у розвиток країни. Згодом у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт.

      Також у Києві пройде ще одна хода – Марш захисників. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових. Участь у ньому вже підтвердили понад 9 тисяч ветеранів з усієї України. За словами організаторів, на параді ветеранів не буде жодного з президентів, будь-яких політиків чи партійних прапорів.

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      Теги: Новини України День Незалежності Новини Харкова авіація Екстрим
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