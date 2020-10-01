У підвалі французького будинку 55-річна парижанка знайшла валізу. У ній було понад 500 тисяч євро готівкою.

30 вересня 2020 року француженка сповістила поліцію про свою знахідку. Про це повідомили на сайті Le Parisien.

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Квартира розташована у фешенебельному районі Парижа недалеко від Марсового поля. Жінка ствердила, що є новою власницею будинку, який успадкувала від своєї матері.

До цього підвал у будинку орендувала невідома особа, яка зникла і залишається невідомою. Парижанка вирішила продати житло і доручила рієлторам підготувати його до продажу. Підвал був закритий на ланцюг, хоча за документами значився серед успадкованої жінкою нерухомості.

Реакція поліції

Правоохоронці нарахували у валізі понад 500 тисяч євро банкнотами у 10, 50 і 100 євро. Поліція розпочала розслідування за підозрою у відмиванні грошей, отриманих протиправним шляхом.