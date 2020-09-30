У Парижі та його околицях 30 вересня пролунав звук вибуху. Виявилось, що це спричинив винищувач, який подолав звуковий бар'єр.

Через дивний звук парижани запанікували. Тож телефонні лінії служби екстреної допомоги були перевантажені. Про це повідомила пресслужба поліції Франції у твітері.

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За словами правоохоронців, ніякого вибуху не було.

Вибуху не було, це винищувач, який перетнув звуковий бар'єр,

– наголосили в поліції.

Шум зафіксували у трансляції матчу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. На відео видно, як тенісисти здивувались, почувши звук, та призупинили гру.