Паркінг замість басейну збудували у школі Києва: ексголовному архітектору оголосили підозру

Колишньому головному архітектору Києва детективи НАБУ оголосили підозру в завданні понад 9,3 мільйона гривень збитків територіальній громаді столиці, тобто у зловживанні владою або службовим становищем. Підозрюваний водночас є директором компанії-забудовниці.

Слідство встановило, що в 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду підприємству, повідомили в НАБУ. Підприємство мало збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи №130.

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Для дотримання інтересів школи щодо будівництва басейну, у 2005 році Голосіївська райрада, школа та підприємство уклали угоду про співробітництво в межах реалізації цього проєкту.

За угодою, підприємство збудувало коробку будинку з допоміжними приміщеннями басейну. Проте в 2008 році будівництво припинили за відсутністю грошей. Тож підприємство уклало інвестиційний договір з іншою компанією-забудовницею. Обоє зобов’язувалися разом завершити реалізацію проєкту.

Проте у липні 2013 року директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор) у змові та в інтересах директора компанії-забудовниці видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для школи №130 вони передбачали будівництво на території закладу освіти багаторівневого паркінгу.

Надалі без відома школи та Голосіївської райради компанія-забудовниця на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Підставою для початку розслідувань стало колективне звернення батьківського комітету школи №130.

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В НАБУ зазначили, що гендиректор компанії-забудовниці вже має статус підозрюваного у скоєнні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якого триває.