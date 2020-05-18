"Партія булочників" не спрацює: нові заяви Філатова та Кличка про "партію мерів"

25 жовтня 2020 року мали б відбутися вибори до місцевих органів влади в Україні. До цієї події таки може з'явитися нова політична сила – "партія мерів" (однак у якому форматі – невідомо). Щонайменше двоє керівників міст – Філатов у Дніпрі та Кличко у Києві – підтвердили, що перемовини про це тривають.

Кличко каже, що перемовити про "партію мерів" тривають

Очільник Києва Віталій Кличко 17 травня в ефірі ICTV заявив, що "мери спілкуються" з приводу створення нової політичної сили, повідомляє 24 канал.

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Так, ми дійсно спілкуємося з мерами інших міст. Ми розглядаємо різні варіанти, яким чином ми змогли б уявити цю політичну силу,

– сказав Кличко.

За його словами, все це робиться для того, аби захистити місцеве самоврядування та відстоювати інтереси громад.

Філатов вважає, що виборцям потрібна альтернатива

Нова політсила потрібна як "партія самоврядування"

"Я беру участь у переговорах, у різних форматах, з різними учасниками цих процесів", - також підтвердив Борис Філатов, очільник Дніпра. Причому мовиться не так про "партію мерів", як про "партію самоврядування".

Партія місцевого самоврядування. Не мерів. Партія, яка захищає права місцевого самоврядування,

– так бачить Філатов майбутню потенційну політсилу.

На його ж думку, до 30% виборців розчарувалися у тих партіях, які є зараз, та шукають альтернативу.

Цього ж дня, 17 травня, "Радіо Свобода" опублікувало інтерв'ю з Філатовим, де той також підтвердив, що "всі розмовляють з усіма". Ба навіть Кличко збирав мерів онлайн на тему "політичного об'єднання зусиль".

"Партія мерів, булочників, слюсарів" – не варіант

Філатов вважає, що партію треба створювати на базі ідеології, а не професії. Однак у мерів є "багато розбіжностей" – політичних, світоглядних, ідеологічних.

Партія мерів у чистому вигляді – не спрацює. Неможливо, я згоден з Андрієм Садовим, створити партію за професійною ознакою – мерів, булочників, слюсарів тощо,

– сказав він.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий висловився з приводу ідеї створення "партії мерів" приблизно так само: об'єднуватися можна на принципах ідеології, а не на професійних принципах.

Додамо, що схожа ідея про "партію мерів" у 2019 році (ініційована головами Харкова та Одеси Кернесом і Трухановим) для участі в парламентських виборах не отримала вдалої реалізації.