Партія "Слуга народу" продовжує зберігати лідерство в соціологічних опитуваннях
Партія "Слуга народу" продовжує зберігати лідерство в соціологічних опитуваннях. За даними опитування компанії "Соціальний моніторинг", за партію президента Зеленського готові проголосувати 47% українців.
Другою йде "Опозиційна платформа – за життя" Медведчука – 11%.
"Батьківщина" Тимошенко і "Європейська солідарність" Порошенка отримали б по 8% голосів.
На межі проходження 5-відсоткового бар’єру – партія "Голос".
Зберігають шанс на потрапляння до наступного парламенту "Сила і честь" Смешка та "Самопоміч" Андрія Садового. Рейтинг "Самопомочі" при цьому зростає.
Опитування проводилось 22 травня-14 червня. Опитано 2100 респондентів. Похибка не перевищує 2,2%.
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