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      Партія "Слуга народу" продовжує зберігати лідерство в соціологічних опитуваннях

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      Партія "Слуга народу" продовжує зберігати лідерство в соціологічних опитуваннях
      Партія "Слуга народу" продовжує зберігати лідерство в соціологічних опитуваннях / Кадр з відео

      Партія "Слуга народу" продовжує зберігати лідерство в соціологічних опитуваннях. За даними опитування компанії "Соціальний моніторинг", за партію президента Зеленського готові проголосувати 47% українців.

      Другою йде "Опозиційна платформа – за життя" Медведчука – 11%.

      "Батьківщина" Тимошенко і "Європейська солідарність" Порошенка отримали б по 8% голосів.

      На межі проходження 5-відсоткового бар’єру – партія "Голос".

      Зберігають шанс на потрапляння до наступного парламенту "Сила і честь" Смешка та "Самопоміч" Андрія Садового. Рейтинг "Самопомочі" при цьому зростає.

      Опитування проводилось 22 травня-14 червня. Опитано 2100 респондентів. Похибка не перевищує 2,2%.

      рейтинг партій вибори Верховна Рада

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019 Самопоміч
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