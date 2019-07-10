Партії соціальної спрямованості зі старту долають 2-відсотковий бар’єр, – дослідження

Досить показовим є впевнене зміцнення позицій партій "Сила і честь" Ігоря Смешка, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана та "Соціальна справедливість" Алли Шлапак.

Як показало соціологічне дослідження Центру прикладних досліджень, цим політичним силам, які беруть участь у парламентських перегонах вперше, вдається зі старту подолати 2-відсотковий бар’єр і вийти на рівень досвідчених політичних гравців України.

Скоріше за все, політична ера радикальної опозиції та партій відверто популістського напряму відходить у минуле. "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (2,2%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,1%), Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Олега Тягнибока (1,7%) і "Самопоміч" Андрія Садового (1,5%) сьогодні ведуть запеклу боротьбу за потрапляння хоча б до першої десятки рейтингового списку парламентських виборців. Разом із тим виборець все більше покладає надію на нові прагматичні партії соціальної спрямованості.

Про це свідчать результати соціологічного опитування щодо електоральних настроїв громадян, що проводилося з 1 по 5 липня 2019 року фахівцями Центру прикладних досліджень (ЦПД). Дослідження відбувалося на території усіх регіонів України шляхом стандартизованого індивідуального інтерв’ю face-to-face. Всього опитано 2100 респондентів. Похибка не перевищує 3%.

21 липня очікується рекордна явка виборців. Проголосувати планують 77,2% респондентів, 10,6% ще не визначилися, 12,2% не підуть на виборчі дільниці.

Водночас нові політичні гравці, які декларують ідеї соціальної справедливості, незважаючи на те, що вперше беруть участь у парламентських перегонах, впевнено зміцнюють свої електоральні позиції. "Сила і честь", "Українська стратегія" та "Соціальна справедливість" подолали 2-відсотковий бар’єр і випереджають вищеназвані партії відомих українських опозиціонерів.

За даними соціологічного опитування, за "Силу і честь" на сьогодні готові проголосувати 2,9% виборців, за "Українську стратегію" – 2,6%, за "Соціальну справедливість" – 2,3%. За рейтингом ці партії займають 8–10 позиції. Найвищий бал електоральних симпатій "Сила і честь" отримує в Києві (7,6%), "Українська стратегія" – в центрі (3,9%), "Соціальна справедливість" – в Києві (3,8%), південних (3,3%) і центральних регіонах (2,9%). У західних і східних областях рейтинг партії коливається в межах 0,6–1,6%.

Безумовним лідером парламентських перегонів залишається політична партія новообраного Президента України "Слуга народу", яку планують підтримати 43,7% опитаних. Найбільшою довірою партія Володимира Зеленського користується на Півдні України (57,4%). Найменший рейтинг "Слуги народу" традиційно залишається на Західній Україні (33,3%).

Друге місце займає "Опозиційна платформа – За життя" (9,7%), на третій сходинці – "Європейська солідарність" Петра Порошенка (9,0%), четверта позиція за партією "Голос" Святослава Вакарчука (8,8%). Замикає першу п’ятірку ВО "Батьківщина" з результатом 8,2%.