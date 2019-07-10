18:58
10 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна
      Вєсті Кремля
      20:59, 9 липня
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, 9 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Партії соціальної спрямованості зі старту долають 2-відсотковий бар’єр, – дослідження

      29 Читать новость на русском
      Соціологічне дослідження
      Соціологічне дослідження / 5.ua

      Досить показовим є впевнене зміцнення позицій партій "Сила і честь" Ігоря Смешка, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана та "Соціальна справедливість" Алли Шлапак.

      Як показало соціологічне дослідження Центру прикладних досліджень, цим політичним силам, які беруть участь у парламентських перегонах вперше, вдається зі старту подолати 2-відсотковий бар’єр і вийти на рівень досвідчених політичних гравців України. 

      Скоріше за все, політична ера радикальної опозиції та партій відверто популістського напряму відходить у минуле. "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (2,2%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,1%), Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Олега Тягнибока (1,7%) і "Самопоміч" Андрія Садового (1,5%) сьогодні ведуть запеклу боротьбу за потрапляння хоча б до першої десятки рейтингового списку парламентських виборців. Разом із тим виборець все більше покладає надію на нові прагматичні партії соціальної спрямованості.

      Про це свідчать результати соціологічного опитування щодо електоральних настроїв громадян, що проводилося з 1 по 5 липня 2019 року фахівцями Центру прикладних досліджень (ЦПД). Дослідження відбувалося на території усіх регіонів України шляхом стандартизованого індивідуального інтерв’ю face-to-face. Всього опитано 2100 респондентів. Похибка не перевищує 3%.

      21 липня очікується рекордна явка виборців. Проголосувати планують 77,2% респондентів, 10,6% ще не визначилися, 12,2% не підуть на виборчі дільниці.

      Водночас нові політичні гравці, які декларують ідеї соціальної справедливості, незважаючи на те, що вперше беруть участь у парламентських перегонах, впевнено зміцнюють свої електоральні позиції. "Сила і честь", "Українська стратегія" та "Соціальна справедливість" подолали 2-відсотковий бар’єр і випереджають вищеназвані партії відомих українських опозиціонерів.

      За даними соціологічного опитування, за "Силу і честь" на сьогодні готові проголосувати 2,9% виборців, за "Українську стратегію" – 2,6%, за "Соціальну справедливість" – 2,3%. За рейтингом ці партії займають 8–10 позиції. Найвищий бал електоральних симпатій "Сила і честь" отримує в Києві (7,6%), "Українська стратегія" – в центрі (3,9%), "Соціальна справедливість" – в Києві (3,8%), південних (3,3%) і центральних регіонах (2,9%). У західних і східних областях рейтинг партії коливається в межах 0,6–1,6%.

      Безумовним лідером парламентських перегонів залишається політична партія новообраного Президента України "Слуга народу", яку планують підтримати 43,7% опитаних. Найбільшою довірою партія Володимира Зеленського користується на Півдні України (57,4%). Найменший рейтинг "Слуги народу" традиційно залишається на Західній Україні (33,3%).

      Друге місце займає "Опозиційна платформа – За життя" (9,7%), на третій сходинці – "Європейська солідарність" Петра Порошенка (9,0%), четверта позиція за партією "Голос" Святослава Вакарчука (8,8%). Замикає першу п’ятірку ВО "Батьківщина" з результатом 8,2%.

      blog_ava
      Зеленський посперечався із мером Борисполя через метр фекалій: відео
      сьогодні
      6199
      Теги: Новини політики Володимир Гройсман Самопоміч Ігор Смешко Партія Сила і честь ВО "Свобода"
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 09:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      42154
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 18:03 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      8009
      Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      сьогодні , 18:02 Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      Євгенія Мазур 418
      МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      сьогодні , 17:30 МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      Віталій Шабунін 229
      Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      сьогодні , 17:00 Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      Наталія Лебідь 331
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук