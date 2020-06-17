Мери кількох обласних центрів створюють партію "Пропозиція" для спільної участі в місцевих виборах у жовтні 2020. Мери запланували офіційну презентацію партії на 19 червня.

Керівником партії в реєстрі вказано главу одного з департаментів мерії Дніпра Андрій Пільченко. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела.

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Видання зауважує, що мери поводяться досить стримано, не коментуючи майбутню подію, пояснюючи свою позицію тим, що на них чиниться постійний тиск, в тому числі з боку силовиків.

Які мери попередньо дали згоду на участь в партії

Борис Філатов (Дніпро),

Олександр Сенкевич (Миколаїв),

Олексія Каспрука (Чернівці),

Сергій Сухомлин (Житомир).

Мер Києва Віталій Кличко не бере участь в створенні проекту, але теж буде запрошений на презентацію партії мерів. На 3 липня заплановано перший з'їзд нової партії.

Зверніть увагу! Раніше мер Львова Андрій Садовий висловився з приводу ідеї створення "партії мерів": об'єднуватися можна на принципах ідеології, а не на професійних принципах.