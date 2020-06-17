Філатов та інші міські голови створюють "партію мерів": хто туди увійде і коли презентація
Мери кількох обласних центрів створюють партію "Пропозиція" для спільної участі в місцевих виборах у жовтні 2020. Мери запланували офіційну презентацію партії на 19 червня.
Керівником партії в реєстрі вказано главу одного з департаментів мерії Дніпра Андрій Пільченко. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела.
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Видання зауважує, що мери поводяться досить стримано, не коментуючи майбутню подію, пояснюючи свою позицію тим, що на них чиниться постійний тиск, в тому числі з боку силовиків.
Які мери попередньо дали згоду на участь в партії
- Борис Філатов (Дніпро),
- Олександр Сенкевич (Миколаїв),
- Олексія Каспрука (Чернівці),
- Сергій Сухомлин (Житомир).
Мер Києва Віталій Кличко не бере участь в створенні проекту, але теж буде запрошений на презентацію партії мерів. На 3 липня заплановано перший з'їзд нової партії.
Чому створюють "партію мерів"?Справа в тому, що протягом останніх місяців відносини представників місцевої влади і центральної дещо загострились. Зокрема, мери міст інколи критикували рішення влади щодо жорсткого карантину.
Водночас президент Володимир Зеленський ставив в один ряд із сепаратизмом бунт міських голів проти рішень центральної влади, бо вважає, що це шкодить не президенту, а Україні.