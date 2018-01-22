Парубій відверто зізнався, як реагує на пародії на себе від "95 Кварталу"
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій зізнався, що адекватно реагує на гумор, проте не завжди розуміє жарти про себе у виконанні "Кварталу 95".
Про це політик розповів в інтерв’ю ТСН.
"Непросто реагувати, скажу вам чесно. Коли в минулому році, напередодні Нового року, вони давали ту сцену, де я з президентом, то до мене була маса дзвінків. Обурених, кажуть: "Андрію, ти повинен дати публічну реакцію". Не можу сказати, що це приємно, хоч донечка моя радіє. Вона вдається і каже: "Тату, з тебе знову глузують по телевізору", – сміється Парубій.
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При цьому він зазначив, що жарти між колегами є цілком звичною справою.
"Дуже часто ми між собою стібемося. Ми можемо сперечатися, який кращий спікер, тому що нас іноді збирається чотири спікера одночасно", – додав голова парламенту.
Парубій також розповів, що не ходив не курси ораторської майстерності і не займався спеціально покращенням своєї дикції.
Ні, я ні з ким не займався. Я знаю, що у мене з дитинства є певні проблеми, не настільки великі, як показує "Квартал", але є. Намагаюся говорити повільніше і чіткіше, особливо коли веду сесію,
– зазначив спікер парламенту.
"А окуляри – це не радість моя, для мене це якийсь такий комплекс. Піднімають руку – я знаю, що там сидять Алексєєв або Помазанов, і не можу зрозуміти, хто з них піднімає руку. Іноді такий ефект дивний, коли вдягаю окуляри – враження, що всі на мене дивляться! Тому що я сидів без окулярів і не бачив їх так близько", – зазнався Парубій.
Політик також не заперечив, що є темпераментною людиною, але навчився опановувати свої емоції.
"Мене іноді всередині аж просто розриває! У старі часи робив просто: я викликав на поєдинок, три раунди по три хвилини. Я багато років займався єдиноборствами: бокс, кікбоксинг, карате. А у Верховній Раді битися не можна! Таке тільки нечемні депутати роблять. А ввічливі не б'ються", – наголосив голова Ради.