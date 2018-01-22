08:12
23 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Легкі наркотики від Собчак. Таємне життя Путіна
Вєсті Кремля
23:34, 22 січня
Вєсті. UA. Жах на вулиці
Вєсті.UA
22:48, 22 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Парубій відверто зізнався, як реагує на пародії на себе від "95 Кварталу"

22:54, 22 січня 9906 Читать новость на русском
Андрій Парубій
Андрій Парубій / Фото з вільних мереж

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій зізнався, що адекватно реагує на гумор, проте не завжди розуміє жарти про себе у виконанні "Кварталу 95".

Про це політик розповів в інтерв’ю ТСН.

"Непросто реагувати, скажу вам чесно. Коли в минулому році, напередодні Нового року, вони давали ту сцену, де я з президентом, то до мене була маса дзвінків. Обурених, кажуть: "Андрію, ти повинен дати публічну реакцію". Не можу сказати, що це приємно, хоч донечка моя радіє. Вона вдається і каже: "Тату, з тебе знову глузують по телевізору", – сміється Парубій.

Читайте також: Ляшко грубо обізвав Зеленського після пародії "95 кварталу"

При цьому він зазначив, що жарти між колегами є цілком звичною справою.

"Дуже часто ми між собою стібемося. Ми можемо сперечатися, який кращий спікер, тому що нас іноді збирається чотири спікера одночасно", – додав голова парламенту.

Парубій також розповів, що не ходив не курси ораторської майстерності і не займався спеціально покращенням своєї дикції.

Ні, я ні з ким не займався. Я знаю, що у мене з дитинства є певні проблеми, не настільки великі, як показує "Квартал", але є. Намагаюся говорити повільніше і чіткіше, особливо коли веду сесію,
– зазначив спікер парламенту.

"А окуляри – це не радість моя, для мене це якийсь такий комплекс. Піднімають руку – я знаю, що там сидять Алексєєв або Помазанов, і не можу зрозуміти, хто з них піднімає руку. Іноді такий ефект дивний, коли вдягаю окуляри – враження, що всі на мене дивляться! Тому що я сидів без окулярів і не бачив їх так близько", – зазнався Парубій.

Політик також не заперечив, що є темпераментною людиною, але навчився опановувати свої емоції.

"Мене іноді всередині аж просто розриває! У старі часи робив просто: я викликав на поєдинок, три раунди по три хвилини. Я багато років займався єдиноборствами: бокс, кікбоксинг, карате. А у Верховній Раді битися не можна! Таке тільки нечемні депутати роблять. А ввічливі не б'ються", – наголосив голова Ради.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Верховна Рада Квартал 95
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 22 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 22 січня: зросла кількість загиблих у Кабулі українців, заяви Клімкіна
сьогодні, 08:02 Головні новини 22 січня: зросла кількість загиблих у Кабулі українців, заяви Клімкіна
724
Галицькі теплові королі: як Дубневичі нагріли державу на мільйони
сьогодні, 07:10 Галицькі теплові королі: як Дубневичі нагріли державу на мільйони
Дмитро Гнап 401
К чему может привести самоувереность турецких властей
22 січня, 23:00 К чему может привести самоувереность турецких властей
Іван Яковина 785
Он не поехал бы отдыхать на Мальдивы и не обещал бы новые магазины
22 січня, 22:55 Он не поехал бы отдыхать на Мальдивы и не обещал бы новые магазины "Рошен"
Юрий Касьянов 3512
Закон про приватизацію, МВФ та інвестиційний клімат, або Неполітичні аспекти політичного життя
22 січня, 22:01 Закон про приватизацію, МВФ та інвестиційний клімат, або Неполітичні аспекти політичного життя
Микола Давидюк 238
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Дещиця оприлюднив деталі початку агресії Кремля в Україні
17 січня , 12:26
ДТП із сином Вірастюка: поліція відкрила справу та розшукує водія
 3 грудня 2017 , 17:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук