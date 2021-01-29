Моніторинговий комітет ПАРЄ запропонував підтвердити повноваження російської делегації без будь-яких обмежень і санкцій.

Джерело: Еспресо

ПАРЄ не бачить загрози в обличчі Росії

У документі, запропонованому моніторинговим комітетом на розгляд Парламентської асамблеї, міститься жорстка критика російського керівництва – і за зміни у Конституції, які фактично знищують пріоритет міжнародного правосуддя, і за фактичний контроль президента і парламенту над Конституційним судом, і за продовження анексії Криму, і за отруєння і затримання Навального, і за придушення протестних акцій... Всіх цих претензій цілком вистачило б на виключення Росії з Ради Європи.

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Ну а якою ж буде відповідальність російської делегації за все це демонстративне згортання залишків демократії? А ніякої. Тому що потрібно "прагнути до діалогу".

Подібний угодовський підхід – продовження лінії, яка вже привела до скасування санкцій проти російської делегації без всяких реальних змін з Кримом і Донбасом. Але ж обмеження запроваджувались саме тому! А в ПАРЄ вирішили, що "діалог" важливіший. І фактично заохотили режим Володимира Путіна до продовження будівництва авторитарної держави, яка плює і на міжнародне право, і на своє власне, вбиває і чужих громадян, і своїх.

Депутати ПАРЄ стверджували тоді, що санкції потрібно скасувати, бо інакше Росія може вийти з Ради Європи, а її громадяни позбудуться можливості скаржитися на Росію до ЄСПЛ. Після цього Кремль ініціював зміни до Конституції, які дозволяють плювати на рішення ЄСПЛ з дзвіниці Іванівського собору. Але санкції все одно запроваджувати не потрібно! Якесь тупе лицемірство, яке не спромагаються навіть серйозно обґрунтувати!

ПАРЄ, по суті, потурає злочинам і тепер кожен побитий демонстрант на вулицях російських міст – на совісті тих депутатів, які підтримають рішення ніяк не карати російський режим.

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При цьому і діалогу ніякого немає, ось що є найцікавішим! Депутати Ради Федерації та Державної Думи, ці слухняні холуї Володимира Путіна, просто використовують своє перебування на сесіях ПАРЄ для трансляції брехні й демонстрації європейської безпорадності.

Це все, чого домоглися депутати ПАРЄ своїм потуранням злу.