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      ПАРЄ та конфлікт між Зеленським і Клімкіним: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

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      Ток-шоу "Політанатомія"
      Ток-шоу "Політанатомія" / 24 канал

      Повернення Росії до ПАРЄ без обмежень та без виконання жодних умов. Володимир Зеленський зібрав пресу, щоби оголосити про недовіру до голови МЗС Павла Клімкіна. Представник президента в Раді заявив, що нова влада буде змінювати Конституцію – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

      Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

      Віктор Єленський, член української делегації у ПАРЄ, кандидат у народні депутати ("Українська стратегія");
      Василь Мокан, керуючий партнер Української Політконсалтингової Групи, кандидат в народні депутати ("Слуга народу");
      Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради, кандидат в народні депутати ("Самопоміч");
      Сергій Рахманін, перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня", кандидат в народні депутати ("Голос").

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
      Дивіться онлайн-трансляцію на Facebook i YouTube.

      Дивіться відео: онлайн-трансляція програми "Політанатомія"

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019
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