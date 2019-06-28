ПАРЄ та конфлікт між Зеленським і Клімкіним: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

Повернення Росії до ПАРЄ без обмежень та без виконання жодних умов. Володимир Зеленський зібрав пресу, щоби оголосити про недовіру до голови МЗС Павла Клімкіна. Представник президента в Раді заявив, що нова влада буде змінювати Конституцію – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

Віктор Єленський, член української делегації у ПАРЄ, кандидат у народні депутати ("Українська стратегія");

Василь Мокан, керуючий партнер Української Політконсалтингової Групи, кандидат в народні депутати ("Слуга народу");

Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради, кандидат в народні депутати ("Самопоміч");

Сергій Рахманін, перший заступник головного редактора видання "Дзеркало тижня", кандидат в народні депутати ("Голос").

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