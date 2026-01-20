Назвав Путіна "православним вождем": главу РПЦ висміюють в мережі

Настоятель російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що вважає Путіна "справжнім православним вождем". На його думку, поява такого лідера є "чудом".

Щойно його цитата з'явилася в мережі, реакція користувачів не забарилася. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву клірика під час його йорданської проповіді.

Що відомо про смішну заяву клірика?

Днями настоятель російської православної церкви патріарх Кирило, також відомий як Володимир Гундяєв, назвав кремлівського ватажка Володимира Путіна "справжнім православним вождем". Він вважає, поява такого лідера є свідченням "чуда божого".

Ми дожили до того часу, коли очільником нашої держави є православний, справжній, не лише за протоколом, а за внутрішніми переконаннями православний вождь Володимир Володимирович. Це, звичайно, свідчить про те, що чудо боже сталося за молитвами святих угодників,

– заявив очільник РПЦ.

Користувачів розвеселила заява Кирила про Путіна / Скриншоти з соцмереж

Після такої заяви соцмережі одразу вибухнули. Ці висловлювання стали предметом насмішок для багатьох читачів. Один з користувачів назвав патріарха "дешевим анекдотом" наголосивши, що це дуже смішно, коли "один кгбшник називає іншого кгбшника православним вождем".

