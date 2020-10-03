У Запоріжжі невідомий зателефонував до поліції та повідомив, що замінував усі електростанції на території України. Водночас він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною ним адресою. Інцидент трапився вдень 2 жовтня.

Невідомий повідомив про замінування електростанцій України: що відомо

Коли правоохоронці отримали відповідне повідомлення, слідчі та наряди патрульної поліції на чолі з керівництвом одразу прибули до Дніпровської гідроелектростанції, розташованій на вулиці Гребельній. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

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Під час огляду місця правоохоронці інформацію про замінювання не підтвердили та жодних вибухонебезпечних пристроїв не знайшли. Співробітники СБУ, зі свого боку, встановили, що дзвінок надійшов з території Запорізької обласної психіатричної лікарні.

Зрештою правоохоронці з’ясували, що про фейкове замінування повідомив житель Василівки на Запоріжжі. Зловмисник народився в 1974 році та зараз проходить лікування у лікарні.

Під час огляду його тимчасового "помешкання" поліцейські вилучили дві сім-карти та мобільний телефон, з якого власне він телефонував поліції з повідомленням про мінування.

Що тепер загрожує псевдомінеру

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності". Також розпочали досудове розслідування.

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Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.