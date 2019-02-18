Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
З 1 березня уряд перерахує розмір пенсій. Оновлення відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Такий перерахунок зроблять вперше за останні 5 років. Зросте пенсія у всіх, хто її отримує.
У жовтні 2017 року, коли приймався закон про зміни в пенсійній системі, була відновлена індексація пенсій. Починаючи з 2019 року воно відбуватиметься автоматично, відповідно до зростання заробітної плати, і рівня інфляції, пояснив у коментарі 24 каналу експерт з пенсійної реформи РПР Віталій Мельничук.
Гроші на оновлення пенсій уряд вже передбачив у державному бюджеті.
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Як отримати перерахунок пенсії
Він відбуватиметься автоматично. Що означає – нікому нікуди не треба звертатися щодо нових пенсійних нарахувань. Також для перерахунку пенсій не потрібно приймати окремих рішень уряду чи парламенту – ця норма вже закріплена в чинному законодавстві.
Громадяни, що отримують пенсію, так само отримають її і з 1 березня – але вже перераховану, більшу за розміром.
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На скільки зросте пенсія
Індексація відбуватиметься на 50% значення інфляції (за даними НБУ – 9,8% у 2018) і на 50% значення зростання зарплати (за даними Укрстату – 24,7% за третій квартал 2018). Всього пенсії зростуть на 17-18%.
В уряді пояснили: формула перерахунку пенсії не змінюється. Її застосовували для осучаснення пенсій в жовтні 2017 року, а також – для новопризначених пенсій. І за нею ж відбуватиметься щорічний перерахунок.
Формула враховує:
- стаж (роки сплати соціальних внесків);
- рівень заробітної плати, яку отримував пенсіонер;
- рівень середньої заробітної плати по країні. Саме цей показник буде щорічно збільшуватись, тому збільшуватиметься загальний розмір пенсії.
Часто пенсії мають інші складові – як доплата за понаднормовий стаж. Вони не індексуються, тому розмір збільшення буде у кожного пенсіонера індивідуальний.
У березні автоматично переглянуть пенсії, призначені до 1 січня 2019 року. Призначені пізніше вже будуть розраховані з новим показником середньої заробітної плати, який враховує зростання зарплати в країні і інфляцію.
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Для пенсіонерів, які після призначення пенсії відпрацювали два роки, від 1 квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсії з урахуванням додаткового страхового стажу. Якщо це буде вигідно для пенсіонера, перерахунок проведуть з урахуванням нинішнього розміру заробітної плати, що також збільшить розмір пенсії. Для проведення такого перерахунку пенсіонеру не потрібно спеціально звертатися до Пенсійного фонду.
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Як перерахують мінімальні пенсії
Їх перерахують відповідно до зростання прожиткового мінімуму:
- з 1 липня з 1 497 до 1 564 гривень;
- з 1 грудня з 1 564 до 1 638 гривень.
Так само зростуть і мінімальні пенсії. Також – і для осіб, які вже на пенсії, але ще не досягли 65-річного віку.
Для пенсіонерів від 65-річного віку та жінок зі страховим стажем 30 років, і чоловіків – 35 років пенсії зростатимуть одночасно зі зростанням мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2019 року вони отримують мінімальну пенсію 1669,2 гривень.
Коли буде наступний перерахунок
Автоматичний перерахунок пенсій відбуватиметься щорічно. Наступного разу пенсії осучаснять з 1 березня 2020 року.
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