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      Які пенсії отримують різні категорії українців: інфографіка

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      Яка мінімальна пенсія в Україні / novograd.city

      В Україні станом на 2020 рік проживає 11,3 мільйони пенсіонерів, з них – 2,6 мільйонів продовжують працювати. Кожен пенсіонер у середньому отримує 3083 гривень.

      З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія за віком у осіб, які досягли 65 років, за наявності 35 років у чоловіків і 30 років у жінок страхового стажу – становить 1889 гривень. Про це інформує Пенсійний фонд.

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      За категоріями і розмірами у 2020 році пенсії розподіляються таким чином:

      • 75,4% пенсіонерів отримують за віком (з урахуванням стажу) – 3064 гривні;
      • 12,8% отримують по інвалідності – 2641 гривні;
      • 5,7% пенсіонерів отримують у разі втрати годувальника – 2916 гривень;
      • 5,4% пенсіонерів за вислугою років – 4500 гривень;
      • 0,7% отримують соціальні пенсії (мінімальні виплати для тих, хто немає стажу) – 1644 гривень.

      1 червня 2020 року мінімальна пенсія зросте на 4,5% (на 74 гривні), тобто 1712 гривень. Наступне збільшення пенсійних виплат відбудеться 1 грудня. Тоді мінімальна пенсія збільшиться ще на 3,3% (на 57 гривень).

      Хто і скільки отримує на пенсії в Україні інфографіка 24 канал
      Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

      За даними Пенсійного фонду:

      • 0,7% пенсіонерів отримують до 1500 гривень;
      • 34,8% – від 1501 гривні до 2000 гривень;
      • 34,2% – від 2001 гривні до 3000 гривень;
      • 12,4% – 3001 гривні до 4000 гривень;
      • 6,3% – 4001 гривні до 5000 гривень;
      • 9,3% пенсіонерів – від 5001 гривні до 10000 гривень.

      Пенсії по інвалідності 

      Для людей з інвалідністю сума мінімальної пенсії встановлена на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. 

      Незалежно від групи інвалідності розмір мінімальних пенсій для осіб з інвалідністю у 2020 році становить:

      • з 1 січня – 1638 гривень;
      • з 1 липня – 1712 гривень;
      • з 1 грудня – 1769 гривень.

      Якщо враховувати групу інвалідності, то виплата пенсії здійснюється в наступному розмірі: 

      • людям з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком;
      • людям з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком;
      • людям з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.  
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Гроші Публікації Інфографіка Пенсія Пенсійний фонд України
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