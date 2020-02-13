Які пенсії отримують різні категорії українців: інфографіка

В Україні станом на 2020 рік проживає 11,3 мільйони пенсіонерів, з них – 2,6 мільйонів продовжують працювати. Кожен пенсіонер у середньому отримує 3083 гривень.

З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія за віком у осіб, які досягли 65 років, за наявності 35 років у чоловіків і 30 років у жінок страхового стажу – становить 1889 гривень. Про це інформує Пенсійний фонд.

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За категоріями і розмірами у 2020 році пенсії розподіляються таким чином:

75,4% пенсіонерів отримують за віком (з урахуванням стажу) – 3064 гривні;

12,8% отримують по інвалідності – 2641 гривні;

5,7% пенсіонерів отримують у разі втрати годувальника – 2916 гривень;

5,4% пенсіонерів за вислугою років – 4500 гривень;

0,7% отримують соціальні пенсії (мінімальні виплати для тих, хто немає стажу) – 1644 гривень.

1 червня 2020 року мінімальна пенсія зросте на 4,5% (на 74 гривні), тобто 1712 гривень. Наступне збільшення пенсійних виплат відбудеться 1 грудня. Тоді мінімальна пенсія збільшиться ще на 3,3% (на 57 гривень).



Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу

За даними Пенсійного фонду:

0,7% пенсіонерів отримують до 1500 гривень;

34,8% – від 1501 гривні до 2000 гривень;

34,2% – від 2001 гривні до 3000 гривень;

12,4% – 3001 гривні до 4000 гривень;

6,3% – 4001 гривні до 5000 гривень;

9,3% пенсіонерів – від 5001 гривні до 10000 гривень.

Пенсії по інвалідності

Для людей з інвалідністю сума мінімальної пенсії встановлена на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Незалежно від групи інвалідності розмір мінімальних пенсій для осіб з інвалідністю у 2020 році становить:

з 1 січня – 1638 гривень;

з 1 липня – 1712 гривень;

з 1 грудня – 1769 гривень.

Якщо враховувати групу інвалідності, то виплата пенсії здійснюється в наступному розмірі: