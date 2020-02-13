Які пенсії отримують різні категорії українців: інфографіка
В Україні станом на 2020 рік проживає 11,3 мільйони пенсіонерів, з них – 2,6 мільйонів продовжують працювати. Кожен пенсіонер у середньому отримує 3083 гривень.
З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія за віком у осіб, які досягли 65 років, за наявності 35 років у чоловіків і 30 років у жінок страхового стажу – становить 1889 гривень. Про це інформує Пенсійний фонд.
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За категоріями і розмірами у 2020 році пенсії розподіляються таким чином:
- 75,4% пенсіонерів отримують за віком (з урахуванням стажу) – 3064 гривні;
- 12,8% отримують по інвалідності – 2641 гривні;
- 5,7% пенсіонерів отримують у разі втрати годувальника – 2916 гривень;
- 5,4% пенсіонерів за вислугою років – 4500 гривень;
- 0,7% отримують соціальні пенсії (мінімальні виплати для тих, хто немає стажу) – 1644 гривень.
1 червня 2020 року мінімальна пенсія зросте на 4,5% (на 74 гривні), тобто 1712 гривень. Наступне збільшення пенсійних виплат відбудеться 1 грудня. Тоді мінімальна пенсія збільшиться ще на 3,3% (на 57 гривень).
Хто і скільки отримує на пенсії в Україні / Інфографіка 24 каналу
За даними Пенсійного фонду:
- 0,7% пенсіонерів отримують до 1500 гривень;
- 34,8% – від 1501 гривні до 2000 гривень;
- 34,2% – від 2001 гривні до 3000 гривень;
- 12,4% – 3001 гривні до 4000 гривень;
- 6,3% – 4001 гривні до 5000 гривень;
- 9,3% пенсіонерів – від 5001 гривні до 10000 гривень.
Пенсії по інвалідності
Для людей з інвалідністю сума мінімальної пенсії встановлена на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
Незалежно від групи інвалідності розмір мінімальних пенсій для осіб з інвалідністю у 2020 році становить:
- з 1 січня – 1638 гривень;
- з 1 липня – 1712 гривень;
- з 1 грудня – 1769 гривень.
Якщо враховувати групу інвалідності, то виплата пенсії здійснюється в наступному розмірі:
- людям з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком;
- людям з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком;
- людям з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.