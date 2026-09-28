Миллионы советских украинцев подхватывают эту мелодию, плачут от умиления, поют ее на свадьбах, юбилеях и проводах в армию. Партийная номенклатура в первых рядах дворцов культуры одобрительно кивает головами и аплодирует, не видя в лирическом тексте ни капли крамолы. Для них это – образцовая советская песня о любви к малой родине, которая идеально вписывается в официальный канон разрешенного, дозированного патриотизма, отмечает 24 Канал.

Но история, как известно, любит прятать свои самые острые лезвия в самые мягкие ножны. Пока обычные граждане наслаждались мелодией, в кабинетах Комитета государственной безопасности к ней относились совсем иначе. Для чекистов невинные строки о "червоне – то любов, а чорне – то журба" звучали как дерзкая, тщательно зашифрованная националистическая диверсия. Этот привычный эстрадный хит скрывал в себе гораздо больше, чем можно было предположить сначала. Это была песня-вызов системе, которая едва не стоила ее автору, выдающемуся украинскому поэту Дмитрию Павлычку, свободы и карьеры.

Чтобы понять масштаб этого парадокса, нужно окунуться в атмосферу того времени. Первая половина 1960-х годов – это период, когда так называемая "хрущевская оттепель" уже начала покрываться первым инеем грядущего брежневского застоя. Любое проявление украинской идентичности, выходящее за пределы разрешенного "шароварного" фольклора, рассматривалось как потенциальная угроза целостности империи. И именно в этот напряженный исторический момент родился шедевр, которому суждено было стать бессмертным.

Ирония судьбы: рождение на комсомольском съезде

Одна из самых главных украинских песен ХХ века появилась на свет в феврале 1964 года на съезде комсомола Украины в Киеве. Это было типичное советское бюрократическое мероприятие: душный зал, сухие доклады о надоях молока и верности идеалам партии. Делегаты боролись с зевотой, ожидая перерыва.

В зале сидели двое друзей – 34-летний поэт Дмитрий Павлычко и 32-летний композитор Александр Билаш. Они откровенно скучали, разглядывая присутствующих. И вдруг их взгляд выхватил из серой массы комсомольских костюмов яркое пятно. Перед ними сидела молодая женщина. На ее плечи был накинут роскошный черный платок, на котором пылали вышитые большие красные розы. Этот визуальный контраст – глубокий, трагический черный и страстный, живой красный – подействовал как удар молнии.



Дмитрий Павличко и Александр Билаш вместе написали "Два кольори" / Фото "Сельские вести"

Этой женщиной была Любовь Панченко – талантливая украинская художница-модельер, яркая представительница движения шестидесятников, чья судьба сложится трагически и которая погибнет в 2022 году в оккупированной россиянами Буче, измученная голодом, но не сломленная. Тогда же, в 1964-м, ее платок стал тем самым триггером.

Павличко, не отрывая взгляда от платка, начал лихорадочно писать в блокноте: "Як я малим збирався навесні...". Поэт передал листок Билашу. Композитор схватил Павличко за рукав: "Дмитрий, бежим! Мне нужен рояль!". Они украдкой выскользнули из зала заседаний и помчались в Дом композиторов. Билаш сел за инструмент, и уже через несколько часов песня была готова.

Ловушка в Высшей партийной школе

Песне нужен был голос, способный передать всю ее глубину. Этим голосом стал Дмитрий Гнатюк. Его исполнение было настолько проникновенным, что "Два кольори" мгновенно взлетели на вершины популярности. Песня зазвучала со всех радиостанций.

Сначала "Два кольори" исполнял Дмитрий Гнатюк: слушайте онлайн

Но длилось это недолго. Однажды Павличко и Билаш выступали перед слушателями Высшей партийной школы. После мероприятия директор пригласил их в свой кабинет якобы на ужин, попросив немного подождать. Когда авторы вошли внутрь, там их уже ждали двое моложавых сотрудников КГБ.

В закрытом кабинете начался жесткий разговор. Чекисты обвинили авторов в том, что песня на самом деле является зашифрованным гимном украинских националистов: ведь красно-черный флаг использовался ОУН, а песню уже массово поют в диаспоре в Канаде и Америке. Поэта предупреждали: они знают, на кого и почему он работает.

Ситуация была критической. Но Дмитрий Павлычко продемонстрировал блестящую выдержку. Он понимал, что спорить на эмоциях нельзя, и применил блестящий интеллектуальный ход – напомнил чекистам, что красно-черный флаг исторически был также флагом Парижской коммуны, первого социалистического государства в мире. Этот железный советский аргумент сбил спецслужбовцев с толку. Они растерялись и в конце концов отступили со словами: "Ну ладно, пошли".

Дмитрий Павличко вспоминал разговор с чекистами: смотрите видео

Только что выйдя оттуда, Павличко побежал домой, заскочил в комнату и сразу потребовал у жены энциклопедию. Открыв страницы, он с облегчением убедился: флаг Парижской коммуны действительно описывался там именно так. После этого он позвонил Билашу и успокоил его.

Победа над системой

Эта опасная ситуация закончилась тем, что песня осталась в эфире. Советская репрессивная система проглотила это произведение, потому что авторы сумели отстоять его право на существование.

Когда люди пели "червоне – то любов, а чорне – то журба", каждый вкладывал в эти слова свой смысл. Для кого-то это была просто лирическая песня о маме. А для тех, кто знал истинный смысл каждого символа, эти слова стали паролем и напоминанием о несокрушимости.

Дмитрий Павличко прожил долгую жизнь, стал одним из авторов Акта провозглашения независимости Украины и отошел в вечность в январе 2023 года. А его "Два кольори" пережили и КГБ, и цензуру, и саму империю, доказав, что настоящее искусство, вооруженное острым умом и достоинством, способно побеждать любую тиранию.