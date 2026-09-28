Мільйони радянських українців підхоплюють цю мелодію, плачуть від розчулення, співають її на весіллях, ювілеях та проводах до армії. Партійна номенклатура в перших рядах палаців культури схвально киває головами та аплодує, не вбачаючи в ліричному тексті жодної крамоли. Для них це – зразкова радянська пісня про любов до малої батьківщини, яка ідеально вписується в офіційний канон дозволеного, дозованого патріотизму, зауважує 24 Канал.

Але історія, як відомо, любить ховати свої найгостріші леза в найм'якіші піхви. Поки звичайні громадяни насолоджувалися мелодією, у кабінетах Комітету державної безпеки ставилися до неї зовсім інакше. Для чекістів безневинні рядки про "червоне – то любов, а чорне – то журба" звучали як зухвала, ретельно зашифрована націоналістична диверсія. Цей звичний естрадний хіт приховав у собі значно більше, ніж можна було припустити спершу. Це була пісня-виклик системі, яка ледь не коштувала її автору, видатному українському поету Дмитру Павличку, свободи та кар'єри.

Щоб зрозуміти масштаб цього парадоксу, потрібно зануритися в атмосферу того часу. Перша половина 1960-х років – це період, коли так звана "хрущовська відлига" вже почала вкриватися першою памороззю майбутнього брежнєвського застою. Будь-який прояв української ідентичності, що виходив за межі дозволеного шароварного фольклору, розглядався як потенційна загроза цілісності імперії. І саме в цей напружений історичний момент народився шедевр, якому судилося стати безсмертним.

Іронія долі: народження на комсомольському з'їзді

Одна з найголовніших українських пісень ХХ століття з'явилася на світ у лютому 1964 року на з'їзді комсомолу України в Києві. Це була типова радянська бюрократична подія: задушлива зала, сухі доповіді про надої молока та вірність ідеалам партії. Делегати боролися з позіханням, чекаючи на перерву.

У залі сиділи двоє друзів – 34-річний поет Дмитро Павличко та 32-річний композитор Олександр Білаш. Вони відверто нудьгували, розглядаючи присутніх. І раптом їхній погляд вихопив із сірої маси комсомольських костюмів яскраву пляму. Попереду них сиділа молода жінка. На її плечах була накинута розкішна чорна хустка, на якій палали вишиті великі червоні троянди. Цей візуальний контраст – глибокий, трагічний чорний і пристрасний, живий червоний – спрацював як удар блискавки.



Дмитро Павличко і Олександр Білаш разом написали "Два кольори" / Фото "Сільські вісті"

Цією жінкою була Любов Панченко – талановита українська художниця-модельєрка, яскрава представниця руху шістдесятників, чия доля складеться трагічно і яка загине у 2022 році в окупованій росіянами Бучі, виснажена голодом, але не зломлена. Тоді ж, у 1964-му, її хустка стала тим самим тригером.

Павличко, не відриваючи погляду від хустки, почав гарячково писати в блокноті: "Як я малим збирався навесні...". Поет передав аркуш Білашу. Композитор схопив Павличка за рукав: "Дмитре, тікаємо! Мені потрібен рояль!". Вони потайки вислизнули із зали засідань і помчали до Будинку композиторів. Білаш сів за інструмент, і вже за кілька годин пісня була готова.

Пастка у Вищій партійній школі

Пісня потребувала голосу, який зміг би передати всю її глибину. Цим голосом став Дмитро Гнатюк. Його виконання було настільки проникливим, що "Два кольори" миттєво злетіли на вершини популярності. Пісня зазвучала з усіх радіоточок.

Спочатку "Два кольори" виконував Дмитро Гнатюк: слухайте онлайн

Але тривало це недовго. Одного разу Павличко та Білаш виступали перед слухачами Вищої партійної школи. Після заходу директор запросив їх до свого кабінету нібито на вечерю, попросивши трохи зачекати. Коли автори зайшли всередину, там на них уже чекали двоє моложавих співробітників КДБ.

У закритому кабінеті почалася жорстка розмова. Чекісти звинуватили авторів у тому, що пісня насправді є зашифрованим гімном українських націоналістів: адже червоно-чорний прапор використовувався ОУН, а пісню вже масово співають у діаспорі в Канаді та Америці. Поета попереджали: вони знають, на кого і для чого він працює.

Ситуація була критичною. Але Дмитро Павличко продемонстрував блискучу витримку. Він розумів, що сперечатися емоціями не можна, і застосував блискучий інтелектуальний хід – нагадав чекістам, що червоно-чорний прапор історично був також прапором Паризької комуни, першої соціалістичної держави у світі. Цей залізобетонний радянський аргумент знітив спецслужбовців. Вони розгубилися і зрештою відступили зі словами: "Ну добре, пішли".

Дмитро Павличко пригадував розмову з чекістами: дивіться відео

Щойно вийшовши відтіля, Павличко побіг додому, заскочив до кімнати й одразу зажадав від дружини енциклопедію. Відкривши сторінки, він із полегшенням переконався: прапор Паризької комуни дійсно описувався там саме так. Після цього він зателефонував Білашу і заспокоїв його.

Перемога над системою

Ця небезпечна ситуація закінчилася тим, що пісня залишилася в ефірі. Радянська репресивна система проковтнула цей твір, бо автори зуміли відстояти його право на існування.

Коли люди співали "червоне – то любов, а чорне – то журба", кожен вкладав у ці слова свій сенс. Для когось це була просто лірична пісня про маму. А для тих, хто знав справжню вагу кожного символу, ці слова стали паролем і нагадуванням про незламність.

Дмитро Павличко прожив довге життя, став одним із творців Акта проголошення незалежності України і відійшов у вічність у січні 2023 року. А його "Два кольори" пережили і КДБ, і цензуру, і саму імперію, довівши, що справжнє мистецтво, озброєне гострим розумом і гідністю, здатне перемагати будь-яку тиранію.