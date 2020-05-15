Перед вбивством дитини мати винесла ікони і накрила дзеркала, – деталі трагедії під Харковом

У жорсткому вбивстві 13-річної дівчинки на Харківщині підозрюють її матір Тетяну П’янову. У ніч на 30 квітня вона, ймовірно, вбила дитину за допомогою ножа та відрізала їй голову. У селі розповіли про деталі нічної трагедії.

Сусіди П’янової побоюються, що суд відпустить жінку під домашній арешт, повідомляє "Сегодня". Наразі горе-матір перебуває під вартою без права внесення застави, але 28 травня суд розгляне апеляцію її адвоката.

Офіційні деталі від суду 20 ударів ножем, особиста неприязнь та повне усвідомлення

Адвокат вважає, що у правоохоронців немає доказів того, що Тетяна П'янова може ховатися від слідства. Тож захист проситиме про домашній арешт.

Депутатка місцевої ради Тетяна Пантелєєва розповіла, що їй телефонують люди і цікавляться, чи суд не відпустить матір 13-річною дівчинки.

Люди хочуть для неї довічного, люди бояться її,

– додала вона.

Депутатка розповіла, що незадовго до вбивства Тетяна П'янова віддала своєму брату ікони, які були в її домі. За словами сусдів, підозрювана також накрила чорною матерією дзеркала.

Після того, як вона зняла ікони у себе в хаті, попросила нічого у неї не питати. Відповіла, що, мовляв, це її секрет. І після цього накрила чорною матерією дзеркало,

– розповіла сусідка Світлана.

Водночас брат П'янової Олексій не вважає сестру винною. Він стверджує, що жінка любила свою дочку.

Жорстоке вбивство дитини під Харковом: як це було

30 квітня поблизу Харкова оголена жінка йшла вулицею. В одній руці трималапакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж. Її затримала поліція.

Обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці виявив брат жінки.

До слова, у селі кажуть, що над жінкою та її дитиною могли познущатися "свої ж чоловіки".

Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.

На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Правоохонці переконують, що Тетяна повністю усвідомлювала свої дії і нанесла дитині 20 ударів ножем в обличчя та голову.

Що відомо про Тетяну П'янову? Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки. На момент затримання була тверезою та не перебувала на обліку у психіатричній лікарні. Частина сусідів в селі відгукуються про неї добре і називають адекватною.



За словами ексчоловіка Тетяни, в поведінці жінки щодо доньки була певна незвичність. Під час судового розгляду про обрання запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва.