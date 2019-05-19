23:17
19 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Світові Медіа
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Світові Медіа

      Перегляд "Гри престолів" викликає певні негативні наслідки, – Kurier

      198
      "Гра престолів" викликає звикання
      "Гра престолів" викликає звикання / HBO

      Останніми часом про жоден інший серіал ЗМІ не писали так часто: восьмий і останній сезон "Гри престолів" захоплює сьогодні мільйони людей.

      "Чому цей серіал такий популярний? Німецькі дослідники з‘ясували секрет його успіху", – пише австрійське видання Kurier у статті "Дослідження: Чому "Гра престолів" викликає звикання".

      Шаленій популярності серіалів на кшталт "Гри престолів" сприяють різноманітні фактори, – каже Клаус-Петер Ернст, дослідник Франкфуртського університету прикладних наук і Хайдельберзької вищої школи. – Наприклад, вони задовольняють традиційні потреби людей, зокрема, бажання мати друзів і відчувати себе причетними до колективу.

      На думку Ернста і його колег із Франкфуртського університету ім. Гете і Майнцзького університету ім. Гутенберга, відчуття причетності до колективу має головне значення.

      І таке буває! Кіноляп у "Грі престолів": у мережі показали помилку творців серіалу

      "Розвитку відчуття причетності до колективу сприяє ототожнення себе з окремими персонажами серіалу. Глядачі сприймають їх як близьких людей, в історії яких вони, за їхніми власними відчуттями, беруть участь. У "Грі престолів" кожен може знайти для себе персонажа, з яким він себе ототожнює", – каже Ернст. За словами дослідника, люди асоціюють себе з персонажами якого-небудь серіалу, коли можна провести паралелі між їхнім власним життям і життям героїв.


      "Гра престолів" – епічний серіал / Фото HBO

      Наприклад, людина, яка відіграє у своїй власній сім‘ї роль аутсайдера, може ототожнити себе з образом Тіріона Ланністера. Іноді люди співвідносять себе з персонажами, на яких вони справді хотіли б бути схожими, або ж із героями, в яких вони бачать приклад для наслідування, як от Ар‘я Старк або Дейєнеріс Таргарієн. "Серіал формує у людей відчуття, начебто вони добре знайомі з героями, і вони можуть сприймати їх наче як членів сім‘ї чи друзів, – передає видання.

      Ще одним важливим фактором є й людська цікавість. "У "Грі престолів" може статися так, що улюблений персонаж, за зростанням і розвитком якого глядачі спостерігають 5-6 років, помирає. Напруга, яка втрачається у випадку з іншими форматами, тут зберігається", – зазначає Ернст.

      Крім того, популярності серіалу сприяють і сервіси скачування та потокової передачі відео, що, втім, має і негативні наслідки.

      Люди можуть проглянути так багато серій, що доводиться говорити про психічну залежність – а Netflix і компанія сприяють тому, що "наркотик" можна отримати швидко і легко, – резюмує Kurier.

      Пояснюємо! Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення

      blog_ava
      Під Радою триває підготовка до інавгурації: на репетицію прибув Зеленський
      сьогодні
      4810
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Гра престолів Кіно Новини LifeStyle Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      сьогодні , 22:05 Головні новини 19 травня: репетиція інавгурації Зеленського і зняття судимості із Лозінського
      1170
      "Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 "Щедрий" Порошенко, конфлікт Філарета і Епіфанія та як грабують олігархи: топ-5 блогів тижня
      Світові Медіа 558
      Россия кинула "братьев из "ЛДНР"
      сьогодні , 20:30 Россия кинула "братьев из "ЛДНР"
      СерпомПо 2591
      Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      сьогодні , 20:01 Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      Артем Овдієнко 1794
      Руйнівний смерч на Житомирщині та жахливі наслідки голодування Сенцова – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Руйнівний смерч на Житомирщині та жахливі наслідки голодування Сенцова – топ-5 відео тижня
      823
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук