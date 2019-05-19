Перегляд "Гри престолів" викликає певні негативні наслідки, – Kurier

Останніми часом про жоден інший серіал ЗМІ не писали так часто: восьмий і останній сезон "Гри престолів" захоплює сьогодні мільйони людей.

"Чому цей серіал такий популярний? Німецькі дослідники з‘ясували секрет його успіху", – пише австрійське видання Kurier у статті "Дослідження: Чому "Гра престолів" викликає звикання".

Шаленій популярності серіалів на кшталт "Гри престолів" сприяють різноманітні фактори, – каже Клаус-Петер Ернст, дослідник Франкфуртського університету прикладних наук і Хайдельберзької вищої школи. – Наприклад, вони задовольняють традиційні потреби людей, зокрема, бажання мати друзів і відчувати себе причетними до колективу.

На думку Ернста і його колег із Франкфуртського університету ім. Гете і Майнцзького університету ім. Гутенберга, відчуття причетності до колективу має головне значення.

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"Розвитку відчуття причетності до колективу сприяє ототожнення себе з окремими персонажами серіалу. Глядачі сприймають їх як близьких людей, в історії яких вони, за їхніми власними відчуттями, беруть участь. У "Грі престолів" кожен може знайти для себе персонажа, з яким він себе ототожнює", – каже Ернст. За словами дослідника, люди асоціюють себе з персонажами якого-небудь серіалу, коли можна провести паралелі між їхнім власним життям і життям героїв.



"Гра престолів" – епічний серіал / Фото HBO

Наприклад, людина, яка відіграє у своїй власній сім‘ї роль аутсайдера, може ототожнити себе з образом Тіріона Ланністера. Іноді люди співвідносять себе з персонажами, на яких вони справді хотіли б бути схожими, або ж із героями, в яких вони бачать приклад для наслідування, як от Ар‘я Старк або Дейєнеріс Таргарієн. "Серіал формує у людей відчуття, начебто вони добре знайомі з героями, і вони можуть сприймати їх наче як членів сім‘ї чи друзів, – передає видання.

Ще одним важливим фактором є й людська цікавість. "У "Грі престолів" може статися так, що улюблений персонаж, за зростанням і розвитком якого глядачі спостерігають 5-6 років, помирає. Напруга, яка втрачається у випадку з іншими форматами, тут зберігається", – зазначає Ернст.

Крім того, популярності серіалу сприяють і сервіси скачування та потокової передачі відео, що, втім, має і негативні наслідки.

Люди можуть проглянути так багато серій, що доводиться говорити про психічну залежність – а Netflix і компанія сприяють тому, що "наркотик" можна отримати швидко і легко, – резюмує Kurier.

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