На порядку денному обговорення повернення полонених і викрадених дітей, а також підготовка зустрічі лідерів для закінчення війни, передає 24 Канал.

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Що обговорюватимуть на третьому раунді переговорів у Стамбулі?

Речник Кремля Дмітрій Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що під час нового раунду переговорів будуть, зокрема, обговорюватися проєкти меморандумів обох сторін щодо врегулювання війни.

За словами Пєскова, "уся робота, яка повинна вестися щодо узгодження меморандумів – це і є підготовка зустрічі" лідерів країни.

Він додав, що що без "складної" підготовчої роботи призначати можливу зустріч Путіна і Зеленського недоцільно.

До слова, українські ЗМІ теж повідомляють, що основне завдання української делегації у Стамбулі – організація прямої зустрічі Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, що очільник російської делегації у Стамбулі – Володимир Мединський – раніше маловідомий чиновник, став ключовою фігурою в Кремлі та курує культурну та ідеологічну політику Росії.