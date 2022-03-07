Деякі українці їдуть на захід країни, а інші – за кордон. Країни ЄС радо приймають наших біженців.

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Перехід "Медика – Перемишль" перевантажений

Міжнародний перехід "Медика – Перемишль" критично завантажений. Час перетину становить приблизно до 28 годин. Тому українцям радять користуватися пунктами пропуску на Волині та Закарпатті, адже вони менш завантажені.

Орієнтовний час подорожі та перетину кордону на цих переходах становить 9 – 16 годин. Щодня туди курсує низка поїздів сполученням:

Львів – Холм (далі – до Любліна) – орієнтовна тривалість поїздки 9 годин;

Львів – Грубешів (далі – до Славкува) – орієнтовна тривалість поїздки 16 годин;

Львів – Чоп – Ужгород (далі – Чоп – Захонь) – орієнтовна тривалість поїздки 10 годин.

На Закарпатті наразі можна оперативно перетнути кордон з країнами Євросоюзу, зокрема через пішохідні переходи.

Ужгород – пішохідні переходи Малий Березний та Малі Селменці, УПП Ужгород.

Мукачево – пішохідні переходи Дзвінкове, Косино, Лужанка, Вилок.

Окрім цього, на залізничних вокзалах організували харчування та медичну допомогу. До всіх КПП від вокзалів здійснюють безкоштовні трансфери. Усі пункти пропуску на західному кордоні України працюють цілодобово.

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