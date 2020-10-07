В одній з російських шкіл Псковської області трапилась неприємна ситуація - 13 учні знепритомніли під час лінійки. Як пояснила керівниця управління освіти місцевої адміністрацій Тетяна Лозницька, у цей час грала патріотична музика і діти "просто перехвилювались".

Вона додала, що захід був хвилюючий, передає РБК.

Зверніть увагу Школярам масово стало погано на лінійці в Росії: кілька завалилися на землю

Лозницька розповіла, що звучали промови патріотичного та морального спрямування, а також особлива музика.

При таких обставинах одна дитина могла відчути нездужання, і вже учні поруч з нею поставилися до свого самопочуття уважніше, ніж зазвичай,

– сказала керівниця.

За словами Лозницької, у дітей є вікові і фізіологічні особливості. Це теж могло стати причиною втрати свідомості.

Довідка. Ситуація трапилась 5 жовтня 2020 року. Тоді директорка школи припустила, що стан дітей погіршився через тепловий удар. Більше про те, що робити, коли дитина непритомніє – читайте тут.