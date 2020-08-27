Перемир'я не без провокацій: бойовики стріляли біля Мар'їнки
На Донбасі за добу 26 серпня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Декілька пострілів у сторону українських військових пролунали біля Маріїнки.
Ворожа провокація не несла загрози українським військовим, тому вони не ваідповідали вогнем на вогонь. Добове зведення опублікували на фейсбук-сторінці Операції об'єднаних сил.
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У штабі зазначають: ситуація залишається повністю контрольованою. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.