На Донбасі за добу 26 серпня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Декілька пострілів у сторону українських військових пролунали біля Маріїнки.

Ворожа провокація не несла загрози українським військовим, тому вони не ваідповідали вогнем на вогонь. Добове зведення опублікували на фейсбук-сторінці Операції об'єднаних сил.

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У штабі зазначають: ситуація залишається повністю контрольованою. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Відзначимо. 26 серпня завершується перший місяць, відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі: воно почало діяти з 27 липня. Про нього домовились на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Проте окупанти регулярно порушують домовленість, влаштовуючи провокації.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу