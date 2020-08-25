Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України став генерал-майор Григорій Галаган. Президент України Володимир Зеленський провів з ним зустріч.

Як зазначили у пресслужбі Зеленського, змінилися завдання ССО, адже на Донбасі діє перемир'я.

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Зеленський пояснив, що буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами.

Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, – адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника,

– зауважив президент.

Також новий командувач ССО повинен продовжити розвиток всіх компонентів Сил спеціальних операцій. Варто зазначити, що Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.